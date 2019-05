Rugby barrage : Victor Vito de retour dans le groupe rochelais pour affronter le Racing

Absent des terrains depuis plus de cinq semaines suite à une blessure à l'épaule, Victor Vito fait son grand retour dans le groupe rochelais pour le match de barrage à Colombes, ce vendredi soir. Le troisième ligne jaune et noir est remplaçant. Racing / La Rochelle à vivre sur francebleu.fr

La Rochelle, France

On a envie d'y voir un signe. Certes Victor Vito n'est que remplaçant pour le déplacement à Colombes pour ce match de barrage face au Racing, mais le retour du troisième ligne champion du monde néo-zélandais résonne comme une note positive en cette fin de saison.

En son absence, les joueurs alignés en troisième ligne n'ont pas démérité loin de là, et ont même plus que largement gagné leur place de titulaire pour ce barrage. Wiann Liebenberg, l'ancien montpelliérain, serial plaqueur du Top 14, démontre match après match qu'il devient incontournable à La Rochelle. Kevin Gourdon lui revient très fort, et pourrait bien se glisser in extremis dans la liste des joueurs en partance pour la coupe du monde au Japon. Il faudrait bien sûr qu'il puisse encore s'exprimer en 1/2 finale et en finale, mais sait-on jamais.

Enfin Grégory Alldritt confirme. Ses percussions, son art de casser la ligne ont déjà retenu l'attention du sélectionneur. Alors, n'ayons aucune crainte de démarrer avec ces trois là face au Racing, et réjouissons nous de pouvoir si besoin faire rentrer l'expérience de "capt'ain" Vito en deuxième période.

Jean Charles Orioli débutera au talon ... Botia n'est pas là

Un brassard de capitaine qui sera porté par Romain Sazy en début de match. Le deuxième ligne ancien montalbanais réalise peut-être sa plus grosse saison à La Rochelle. Il sera associé aux 2 mètres 04 de Thomas Jolmes. Devant Jean Charles Orioli débutera au talon, entouré des piliers internationaux Uini Atonio et Dany Priso.

A l'arrière, on notera le retour de Jérémy Sinzelle au poste de 3/4 centre à la place de Levani Botia. Pas de changement pour les autres. Tout comme face à l'Union Bordeaux Bègles, West et Kerr Barlow sont à la charnière, à l'ouverture et en 9. Kini Murimurivalu est en 15, Retière et Rattez à l'aile, Doumayrou est au centre avec Sinzelle.

Le coup d'envoi est à 21 heures vendredi soir. Une rencontre à Colombes, sur la pelouse Yves du Manoir. A vivre en intégralité sur France Bleu La Rochelle.