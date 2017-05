Rugby : Clermont échoue (encore) en finale de la Coupe d'Europe

Les Saracens, tenants du titre et invaincus depuis deux ans, se sont imposés en finale de Champions Cup face à Clermont (28-17) samedi à Edimbourg. L'ASM s'incline pour la troisième fois en finale de la compétition.

Clermont reste maudit en finale. Après avoir été battue par Toulon en 2013 et 2015, l'ASM s'est de nouveau inclinée en finale de la Champions Cup face aux Saracens samedi (28-17). Le club anglais conserve son titre européen.

Si près, si loin

Face aux Saracens, les Jaunards ont été bousculés et dépassés. Les Anglais sont parvenus à inscrire trois essais par Ashton (13e), Kruis (22e) et Goode (73e). Durant la seconde période, Clermont est revenu à un point de son adversaire, mais l'excellent jeu aux pieds de Farrell a très vite stoppé les espoirs auvergnats. Ces derniers auront tout de même réussi à marquer deux essais, par Lamerat (27e) et Abendanon (52e), tandis que Parra s'est occupé du reste des points. Les Saracens remportent ainsi pour la troisième fois la Champions Cup.

Revivez le match avec les supporters depuis la place de Jaude avec le son de France Bleu !

Près de 3.000 supporters jaune et bleu ont fait le voyage jusqu'en Ecosse et plusieurs milliers étaient sur la place de Jaude à Clermont où la municipalité avait installé deux écrans géants pour l'occasion.