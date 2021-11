Rugby ─ AS Bayonne : "La décision n'était pas la bonne", regrette le président après la grève des joueuses

Alors qu'elles devaient affronter le Stade Toulousain dimanche 7 novembre en Coupe de France, les joueuses de l'AS Bayonne ne sont pas entrées sur le terrain. Les Neskak ont décidé de faire grève et donc de déclarer forfait, pour manifester leur colère envers la direction du club et pointer du doigt "des conditions inadmissibles et un manque d’investissement du club". Ce lundi dans 100 % Rugby, le président de l'ASB, Gilles Peynoche répond aux questions.

À travers cette grève, les Neskak dénoncent une situation intenable à l'ASB. Vous comprenez ce cri du cœur et ce coup de gueule ?

Alors très honnêtement, non. On peut comprendre qu'on ait des discussions. On en a eues, mais l'action qu'elles ont mené, une partie des joueuses, puisqu'elles sont quand même pas toutes solidaires de ce mouvement. Bon, je rappelle qu'on est une association avec 350 licenciés, dont 110 filles et femmes, sur le quartier la rive droite de Bayonne. Quand on a des filles depuis 30 ans et qu'on a toujours favorisé l'accès des femmes au sport et le rugby féminin, donc on ne peut pas comprendre à la fois la violence de ce mouvement. Et puis, on est une association, on n'est pas une entreprise. Donc faire une grève, je ne vois pas ce que ça apporte.

Aujourd'hui, les filles, parlent "d'intégrité physique", parce qu'il a énormément de blessés. Il y a eu des départs, l'effectif est juste. On parle de 20 joueuses en activité seulement et 14 blessées...

Un peu plus de 20 joueuses, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de blessées. On savait d'entrée que notre effectif était juste. Dans le recrutement, quoiqu'on dise, on avait eu beaucoup de filles mais bon, il y a peu de filles qui sont venues. On a certainement perdu des joueuses majeures, mais qui sont parties aussi pour des raisons à la fois familiales, professionnelles ou financières. Néanmoins, on avait la possibilité quand même ce dimanche de jouer puisque le règlement permet de jouer avec un effectif incomplet. On aurait eu "match perdu" à 0 point, ou alors un match avec une carence comme on a fait à Montpellier parce qu'on sait qu'il faut s'adapter avec le règlement. Chez les filles, on sait que c'est très dur aussi de trouver des piliers, c'est de l'élite. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu dur, mais il y avait les possibilités de jouer. À partir là il aurait fallu aussi qu'on sache dès qu'elles ont pris cette décision, de nous le dire pour qu'on s'adapte et pas de nous prévenir dans la nuit de samedi à dimanche.

Visiblement, certaines (joueuses) n'ont pas ce supplément d'âme.

On les envoie "à la boucherie", c'est ce qu'elles disent. Avec autant de blessées, certaines joueuses qui jouent en Fédérale et qui se retrouvent alignées contre des équipes d'Élite 1, ultra préparées.

Je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, pour ce match contre Toulouse, il n'y avait pas d'obligation, ni de gagner, ni de perdre. On joue un match de rugby. Les Toulousaines sont venues. Elles ont fait leurs 300 kilomètres. Elles sont venues pour repartir en bus. On pouvait tout à fait s'arranger pour faire des mêlées simulées et faire un match de rugby. C'est arrivé d'autres fois dans l'histoire et ça arrivera certainement à nouveau. Je pense que la décision n'était pas bonne.

Les Féminines pointent du doigt l'immobilisme du club depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, par rapport à une situation qui ne change pas. Qu'avez-vous à répondre ?

À travers moi, c'est l'ensemble des membres du conseil d'administration de l'ASB et aussi de la majorité des membres, garçons ou filles de l'ASB. Il faut rappeler qu'on a quand même 50 cadettes, dont certaines qui sont en pôle espoir. On a eu des internationales, on a eu des années plus fastes. On sait que cette année, on passe par des périodes plus difficiles. On le savait dès le début de la saison. On en a discuté. À un moment donné, on était parti pour faire cette saison. Il se trouve qu'il y a des années bonnes, d'autres moins bonnes. Cette année, elle est importante parce qu'il faut rester dans les 12 pour rester dans l'Élite. Moi, je comptais vraiment sur elle pour avoir ce supplément d'âme. Visiblement, certaines ne l'ont pas. Après, sur les demandes, on a progressé pas à pas. On n'est jamais que les l'AS Bayonne et pas le Stade Toulousain. On représente Bayonne. On a une kiné qui nous est quasiment dédiés depuis deux ans. Cette année, on savait qu'on pêchait sur la préparation physique et sur la musculation. Il se trouve que grâce à l'Aviron Bayonnais, on a eu un préparateur physique mis à disposition, une salle de musculation pour 30 personnes qui est pris en compte par l'Aviron Bayonnais, où elles ne sont que dix à aller. Parce que c'est vrai, elle travaille, c'est difficile de tout gérer.

Quel club de Fédérale 3 peut avoir une section féminine en Élite 1 ? Je demande du temps.

Tout ça, ça vient de l'Aviron Bayonnais...

Oui, c'est l'Aviron Bayonnais parce que nous, nous sommes un club de 350 licenciés et on est on n'est jamais qu'un club amateur.

Sauf que l'équipe fanion qui joue au niveau le plus haut, ce sont les Neskak...

Oui, oui, ça, je l'entends. Mais quelque part en France, quel club de Fédérale 3 peut avoir une section féminine en Élite 1 ? Moi, je donne toujours l'exemple des championnes de France de l'année dernière, l'ASM Romagnat, qui ont bossé cinq ans pour y arriver et qui n'ont pas beaucoup plus de moyens que nous. Elles vont les avoir maintenant et en plus, je veux m'inscrire un peu en faux parce qu'il y a un projet qui a été présenté en début de saison, à Jean-Dauger par Philippe Tayeb et par moi-même sur ce qu'on avait envie de faire. Je sors de la mairie là avec Philippe Charabas. Sur le projet AB Campus qui va démarrer, on était avec le maire avec l'adjoint au sport. On aura une salle de musculation de 150 mètres carrés. On va avoir des locaux pour le physique, la halle couverte. Donc quelque part, il y a des temps de travaux, il y a des temps réglementaires, incompressibles. Je demande du temps.

Mais le cri d'alarme des filles date déjà d'il y a plusieurs mois, plusieurs années. Là, il y a un retard par rapport aux autres clubs, aux autres équipes. Pour cette année, pour que le club se maintienne en Elite 1, qu'est-ce qui peut être mis en place ?

Je pense que sur ce point-là, c'est ni l'Aviron, ni la mairie, ni le club, c'est à elles de se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, je le dis, depuis le début de saison avec l'effectif que nous avons, un effectif difficile. Les obligations de jouer avec une équipe de Fédérale 1, il n'y a pas 50.000 solutions. Aujourd'hui, on est sept dans la poule : il y a Blagnac, Montpellier, Bordeaux qui sont certainement intouchables. Donc il nous reste Lyon qu'on a failli battre ici. Il faut qu'on termine devant Lille, Chilly-Mazarin et si possible, Lyon. C'est largement possible.

On ne joue pas dans la même cour du côté de l'ASB, quand on voit Lyon, le suivi, les équipements, les GPS... Elles n'ont pas ça les Neskak.

Oui alors, les GPS déjà, toutes les filles dans toutes les tous les clubs n'ont pas de GPS, alors peut-être qu'il faut avoir les GPS. Quoi qu'on dise, notre ADN, c'était le social. Donc aujourd'hui, on a une commission sociale. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même trois filles qui travaillent aujourd'hui à l'Aviron Bayonnais dans un cursus universitaire. On a aussi d'autres filles qui sont rentrées à la mairie de Bayonne. On a aussi des entreprises qui nous ont aidés. Il nous semble qu'être bien dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale, c'est important. Après les choses, elles arriveront, mais il faut aussi de la patience. Certainement qu'on pourra mettre certaines choses en place. On l'a déjà fait en augmentant les indemnités kilométriques par rapport au prix de l'essence. Parce qu'on est toujours dans du mercantile. Mais il y a une chose qu'on ne pourra pas mettre en place, c'est qu'on est en pénurie de piliers, comme beaucoup d'autres clubs. On ne va pas pouvoir trouver des piliers, donc il va falloir trouver les solutions techniques, des solutions mentales, des solutions psychologiques et des ressorts psychologiques de l'ensemble du club et des filles quand elles seront sur le terrain. Avec un projet de saison qui fait qu'en décembre on a deux matchs importants. Qui sont Chilly et Lille. Même si on peut espérer faire un bon match contre Bordeaux, mais sachant qu'on avait la pénalité qu'on va prendre suite au match de dimanche, ça va être quand même compliqué.

On va se battre jusqu'au bout, sans aucun mensonge.

Est-ce qu'il faut se résoudre à ce qu'il n'y ait pas d'équipe en élite 1 féminine à l'ASB ? Le club a-t-il le moyen de ses ambitions ?

Moi, je pense qu'il ne faut pas se résoudre à ça. On ne peut pas à un moment donné, dans un club qui a les structures que nous avons, quand on a un club qui peut avoir ce partenariat avec l'Aviron Bayonnais, quand on a une mairie qui nous aide comme elle nous aide, quand on sait l'importance que ça a de faire jouer des femmes et des filles dans ce quartier de la rive droite. On ne va pas se résoudre à une Élite 2. Maintenant, il faut savoir qu'il y a 15 joueuses sur le terrain et qu'elles ont les clés en main. L'engagement, l'assiduité aux entraînements, ce sont elles qui vont décider. Nous, on peut accompagner, on peut mettre des choses en place. On peut les mettre dans les meilleures conditions. Après, à un moment donné, ce sont elles qui plaquent, qui attaquent, qui butent et qui gèrent la stratégie sur le terrain.

Vous avez prévu de revoir les joueuses pour en parler ?

On est - encore une fois et ce n'est pas péjoratif pour nous - un petit club, un club historique qui a quand même 100 ans, un peu plus de 100 ans même maintenant. Un club qui a vécu des périodes difficiles. Donc on va voir ce que va dire le conseil d'administration. Ce qui s'est passé ce dimanche, c'est quand même très difficile à vivre. Pour le président, ce n'est pas très grave, quand tout va bien, le président ne sert à rien. Par contre, là, il faut qu'on mouille le maillot, c'est le moment de le dire avec le conseil d'administration, et y compris à l'intérieur de l'équipe, parce qu'il faut savoir quand même qu'à l'intérieur de l'équipe, ce n'est pas facile quand même.

Est-ce qu'avec ce qu'il s'est passé ces dernières heures, vous ou bien le conseil d'administration avait songé à démissionner ?

Surtout pas ! Parce qu'il n'y a jamais un conseil d'administration à l'ASB qui a démissionné. On n'est pas dans une entreprise du CAC 40. Aujourd'hui dans le conseil d'administration, il y a des gens qui ont entraîné, qui ont joué. Il y a les gens qui font la buvette, les sandwiches. Qui s'occupent des maillots, de la trésorerie. On est tous des amateurs, des bénévoles et des amoureux de notre club. Et il est hors de question que quelqu'un démissionne, ça, c'est sûr. Il y a un exercice démocratique dans un club. Et si aujourd'hui, en plus de ce qu'on a vu dimanche, si on faisait fi de l'exercice démocratique, là, ça serait la fin de tout. On a les pieds sur terre. On aime notre club depuis longtemps, on se sent Vert et Violet, comme l'aurait dit Pierrot Cacareigt. Et à partir de là, on va se battre jusqu'au bout, sans aucun mensonge. Aucun problème.