Rugby - AS Bayonne : une grève "nécessaire, pour que ça avance à l'ASB et pour le sport féminin"

De guerre lasse, elles ne sont pas rentrées sur la pelouse dimanche 7 novembre. Les féminines de l'AS Bayonne ont décidé de boycotter le match de Coupe de France prévu sur la pelouse du stade Pierre Cacareigt à Bayonne-nord. Une grève pour dénoncer une situation dramatique dans celui qu'on appelle "l'autre club de Bayonne". Un conflit qui couvait depuis plusieurs mois, et qui éclate en cri d'alarme, comme pour réveiller tout un club autour de ses Neskak. Entretien avec Mélissa Hannouni, troisième ligne et Laura Delas, arrière. Toutes les deux, membre du "conseil des sages" composé aussi de la capitaine Manon Rojo, Brandy Cazorla et Morgane Rébujent.

Pourquoi refuser de disputer ce match de Coupe de France ?

Laura Delas : On peut se permettre de faire cette compétition quand on a un effectif de 50 joueuses, ce n'est pas notre cas et du coup, l'intégrité physique prime sur le sportif et sur tout. On n'est plus en mesure d'être en sécurité si on joue sur tous les tableaux, parce qu'on se retrouve à tout juste 20 pour jouer tout le week-end. On aurait dû faire ce match, la semaine prochaine jouer avec l'équipe Fédérale 1, la semaine d'après, rejouer à Bobigny, avoir une semaine de repos et jouer quasiment notre survie au mois de décembre.

On a le maillot, le ballon et notre amour propre. C'est tout ce qu'on a.

Vous pointez du doigt "l'immobilisme des dirigeants du club" dans votre lettre ouverte...

Mélissa Hannouni : Il faut que le club ouvre les yeux sur la situation. Ça fait plusieurs fois qu'on alerte la direction sur le fait que tous les ans, on perd un peu plus de monde, on perd des joueuses importantes, des joueuses de haut niveau (Pauline Bourdon, Carla Arbez, Lou Baguette, Maika Brust, NDLR) et on ne voit personne arriver en retour. Donc, on a alerté le club à plusieurs reprises sur ces points. On a eu de nombreuses réunions avec eux. On a beaucoup dialogué avec eux et on a l'impression que nos paroles sont vaines. Donc, le seul moyen qu'on a trouvé pour les faire réagir, c'est faire cette action-là.

Laura Delas : En fait, on aimerait être à armes égales. Tous les week-ends, on rentre sur le terrain pour la même chose : être le plus performant possible, mais là, on n'est plus performantes puisqu'on est complètement amatrices, qu'on rencontre des équipes qui se professionnalisent complètement. On est peut-être la seule équipe d'Élite 1 Féminine à être encore dans l'amateurisme. Et on ne peut plus, on ne peut plus défendre nos chances à armes égales. Elles ont beaucoup plus de moyens, des choses simples de GPS, un suivi, des retours plus pointilleux aussi. Beaucoup plus d'entraînements, des séances de musculation, des infrastructures. Nous, on a le maillot, on a le ballon et notre amour-propre. C'est tout ce qu'on a.

Mélissa Hannouni : On est 20 tous les week-ends (14 blessées actuellement). Chaque semaine depuis la rentrée, il y a une fille qui nous annonce qu'elle arrête tellement elle est dégoûtée de la situation et elle ne prend pas de plaisir. Sans compter les propositions des clubs aux alentours et on ne peut pas rivaliser, c'est toujours les mêmes et on ne peut pas le reprocher aux filles qui s'en vont, pour mieux, pour être mieux accompagner dans leur vie personnelle. Mais à force, le groupe s'essouffle. On est fatigué, fatigué mentalement, fatigué physiquement. On vient pour jouer au rugby et finalement, on ne joue plus au rugby. On se prend plus la tête qu'autre chose.

On nous a fait passer pour des princesses capricieuses.

Y a-t-il une si grande différence de traitement par rapport aux autres équipes d'Élite 1 Féminine ?

Mélissa Hannouni : Ça fait plusieurs années qu'on demande un préparateur physique, qui nous soit vraiment dédié, une salle de musculation avec des créneaux dédiés. Donc ça, ça a été mis en place cette année grâce à l'Aviron Bayonnais. Mais en fait, c'est trop tard parce qu'on sait qu'on a perdu trop de monde entre-temps et surtout, on a pris beaucoup de retard par rapport aux grosses équipes du championnat. Ça aurait dû être mis en place depuis déjà plusieurs années. Quand on avait demandé ces choses-là, on était passé pour des princesses capricieuses. C'est juste les moyens de base pour pouvoir jouer et s'entraîner correctement à ce niveau-là. Comparé aux autres clubs, on n'a aucun moyen de faire venir des filles. On n'a pas de moyens financiers, on n'a pas d'aide pour les aider à trouver un logement. C'est très compliqué pour les aider à trouver un travail. On a très peu d'arguments pour faire venir des filles aujourd'hui à l'ASB.

Laura Delas : On nous demande d'être des joueuses de haut-niveau, mais on ne nous donne aucun moyen, donc l'amour du maillot... Oui, on laisse tous les week-ends les tripes sur le terrain, mais ça ne fait pas tout. A un moment donné, il faut écouter les joueuses, ou alors on est honnête et on ne joue pas en Élite 1. On ne mérite pas d'être en Élite 1 avec les moyens qu'on a. Et si on joue le maintien, c'est aussi pour les jeunes qui poussent derrière et pour essayer de laisser l'ASB au meilleur niveau, sinon, on craint que l'ASB ne disparaisse et ce n'est pas notre but.

Faire bouger les choses, pour le rugby et le sport féminin.

À qui s'adresse ce cri d'alarme ?

Mélissa Hannouni : Au club de l'ASB, à son actuelle direction, à la mairie également de Bayonne qui nous encadre et nous soutient, à l'Aviron Bayonnais, mais aussi à tous ceux qui aiment le rugby féminin. On veut que tout le monde comprenne la gravité de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a ouvert cette lettre à tout le monde. On est très fatigué parce qu'on s'investit beaucoup depuis le début de la saison. On a eu beaucoup de mouvements en début de saison, par rapport à l'entraîneur des avants qui est parti. On a été en auto-gestion et un Marc (dal Maso, désormais entraineur des avants, NDLR) est arrivé ensuite. Puis, de voir nos copines partir aussi, tous les ans, ça met un coup au moral à force. On est très fatigué et on a envie que ça avance pour les générations futures.

Laura Delas : Quand je suis arrivée il y a trois ans, j'étais venue parce que de l'extérieur, en jouant contre cette équipe, on ressentait un état d'esprit particulier. On voyait évoluer une bande de copines qui, en plus, avait les résultats. L'état d'esprit, on l'a, parce que sinon, tous les week-ends, franchement, ce serait compliqué. Mais à un moment donné, ça ne fait pas tout et ça va devenir mentalement, moralement très compliqué parce qu'on va se tirer dans les pattes entre nous alors qu'au contraire, on veut toutes la même chose. Notre objectif, c'est de faire bouger les choses pour l'ASB, pour le rugby et sport féminin. C'est le moment ou jamais.

