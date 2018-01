Pays Basque, Pyrénées-Atlantiques, France

La pluie est tombée en continue ce vendredi soir sur Aguiléra, parfois de fortes averses, et dans ces conditions, difficile d'envoyer du jeu. Les avants ont donc été largement mis à contribution. Et les buteurs aussi. Plus ou moins heureux dans leurs tentatives : le Biarrot Pierre Bernard a passé 4 coups de pied sur 7 pénalités, le Carcassonnais Antoine Renaud 2 sur 3 (des pénalités uniquement en 1ère période, et la 1ère depuis les 49 mètres a échoué sur la transversale). A la pause, le duel de buteurs donnait un léger avantage à Biarritz (9-6). Il a fallu attendre la 65ème minute pour voir le compteur tourner à nouveau, sur une nouvelle pénalité de Bernard (12-6). Le BO se donnait un peu d'air dans un match qui avait du mal à se débrider. La délivrance viendra à 8 minutes du terme, avec un essai d'Adriu Delai. L'ailier a aplati juste avant la ligne de ballon mort, au terme d'une action partie des 40 mètres biarrots : un contre de Maxime Lucu, relayé par Kylan Hamdaoui plaqué à 10 mètres de l'en-but. L'arrière laissait échapper le cuir et Delai en soutien concluait.

Sur cette 18ème journée, Biarritz a assuré l'essentiel : prendre les 4 points de la victoire. Le minimum, mais "on aurait pu faire mieux avec de meilleurs choix stratégiques. Le point de bonus offensif était peut-être jouable sur les dernières minutes. On a tenté une pénalité au pied (ratée, à la 75ème, NDLR), on aurait pu aller chercher la pénaltouche, oser.... " regrette l'entraîneur des arrières Gonzalo Quesada. "Mais avec les conditions météo de ce soir, et l'absence de nombreux joueurs devant, blessés ou malades, on va dire qu'on a limité la casse".

"L'important c'était la victoire, on va savourer ça sans entrer trop dans les détails (...) on ne prend jamais la domination totale du match malgré une certaine maîtrise" - Gonzalo Quesada Copier

Ce vendredi soir, le BO a dû composer avec l'absence de 3 de ses piliers droits (Guidicelli grippé, Leatigaga blessé à un bras, Assi en Argentine pour raisons familiales), seul Brendon Botha eétait opérationnel et il st sorti dès la 18ème minute de jeu, blessé à l'oeil droit. Il a dû recevoir des points de suture. Le pilier biarrot devrait être apte à jouer la semaine prochaine pour le déplacement à Béziers.

Les autres résultats :

Angoulême - Vannes (bd) 23-19

- Vannes (bd) 23-19 Dax - Bayonne 20-20

Massy - Grenoble 37-14

- Grenoble 37-14 Narbonne - Mont de Marsan 41-23

- Mont de Marsan 41-23 Nevers (bo) - Aurillac 31-8

(bo) - Aurillac 31-8 Perpignan (bd) - Béziers 22-23

22-23 Montauban - Colomiers : dimanche 7 janvier à 12h25

Montauban est toujours leader avec 60 points, devant Mont-de-Marsan et Perpignan 55, Grenoble 53, Biarritz 50, Colomiers 45 (un match en moins). Le classement en détail c'est ici.