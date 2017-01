Rugby - Biarritz Olympique : une embellie à confirmer

Depuis deux mois le Biarritz Olympique va mieux et ça se voit. A l'issue de la 19ème journée de Pro D2, le BO est 6ème à quatre points de Mont de Marsan, dernier barragiste.

Mont de Marsan a frappé un grand coup en faisant tomber le leader Montauban à Guy Boniface (34-6) ce dimanche et surtout les landais ont provisoirement chipé la 5ème place, qualificative pour les demi-finales, à Biarritz. Après cette 19ème journée de Pro D2, le Biarritz Olympique est 6ème à quatre points du top 5. Ce classement est beaucoup plus conforme aux ambitions affichées en début de saison par les dirigeants biarrots.

Le BO a entamé sa mue

Depuis le 25 novembre 2016 Biarritz a joué huit rencontres et en a gagné sept. Le BO a pris 28 points sur 40 possibles, le meilleur total de la Pro D2 sur cette période. Dans un championnat de Pro D2 très resserré et plus homogène que jamais les biarrots peuvent espérer des lendemains qui chantent. Pour autant pas question de s'enflammer, joueurs et entraîneurs restent très prudents, ce nouvel équilibre est encore fragile.

"On sait qu'il y a encore beaucoup beaucoup de travail pour faire des matches plus maîtrisés" David Darricarrère, entraîneur du BO.

Des sourires, de l'émotion, des victoires et des supporters qui font bloc derrière leurs BOys ! pic.twitter.com/S2KCbFKjim — Biarritz Olympique (@BOPBweb) January 28, 2017

Plus que trois blocs à jouer

Il reste onze matches à jouer dans ce championnat de Pro D2, repartis en trois blocs, avant que ne commencent les phases finales. Maintenant les biarrots vont devoir confirmer cette belle passe et ne pas retomber dans leurs travers. Le calendrier leur ai plutôt favorable : le jeudi 9 février à 20h45, en ouverture de la 20ème journée de Pro D2, ils recevront Montauban. Ensuite ils iront à Narbonne, recevront Béziers puis Bourgoin, deux mal-classés et ils termineront cette série de matches par un déplacement à Carcassonne.