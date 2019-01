Rugby : Biarritz va essayer de ne pas se prendre les pieds dans la pelouse de Bourg-en-Bresse

Biarritz, France

Vendredi dernier, Biarritz s'est offert son 2ème point de bonus offensif de la saison, en battant Massy, la lanterne rouge, 36-12. Le premier, il l'avait décroché en tout début de saison, lors de la 4ème journée, à Aguiléra également, face à Bourg-en-Bresse (victoire 46-9, le 7 septembre 2018) ! Des Bressans que le BO retrouve donc ce vendredi soir, mais la donne risque d'être différente. Actuel 14ème du championnat, Bourg-en-Bresse a beau flirter avec la zone rouge, il n'en est pas moins un adversaire de taille sur sa pelouse, quasi inviolée cette saison. Seul Carcassonne s'y est imposé, et c'était en septembre (21-32, le 21 septembre 2018, 5ème journée du championnat). Depuis, les Bressans se sont offerts devant leur public Massy, Colomiers, Angoulême et surtout le mois dernier Mont-de-Marsan et Oyonnax. N'hésitant pas à giffler les Landais (50-13) et à gâcher le Noël d'Oyonnax battu 21-17.

Du costaud donc à domicile, Biarritz qui voyage toujours mal est prévenu (une seule victoire à l'extérieur : à Oyonnax début décembre). Les Rouge et Blanc vont donc devoir se retrousser les manches, d'autant qu'en cette 19ème journée, aux portes de la zone de qualification (le BO est à 3 points de la 6ème place), il serait temps de passer la vitesse supérieure. "On n'a pas de pression particulière, mais il faut qu'il y ait maintenant une prise de conscience : à ce stade de la saison, tous les points sont importants donc on ne peut plus se permettre de faire trop d'erreurs à l'extérieur" reconnaît le pilier biarrot Thomas Synaeghel. Gommer ces erreurs, cela passe par plus de précision et d'agressivité, certainement les clefs de la 3ème meilleure attaque du championnat, pour faire sauter le verrou bressan, 2ème défense la plus perméable de cette ProD2.