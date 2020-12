Rugby : Brive craque en fin de match face à Leicester en Challenge Cup (39-17)

23 ans après leur victoire en Coupe d'Europe, les jeunes du CA Brive ne rééditent pas leur coup de maître. Dans une enceinte vidée de ses spectateurs, les Tigres de Leicester s'imposent chez eux face au CA Brive 39 à 17, dans une rencontre où les Corréziens n'auront pas été ridicules.

Une première mi-temps équilibrée

Très vite, les Anglais prennent l'avantage par une pénalité de Joaquin Diaz Bonilla (2'). Les premières vingt minutes vont d'ailleurs être plutôt à l'avantage des Brivistes, qui, piqués au vif, tentent de réagir en s'installant dans le camp de Leicester. Mais, sans arriver à marquer cet essai salvateur, les Noir et Blanc mènent de trois petits points lorsqu'une pénalité anglaise vient remettre les compteurs à zéro. A la demi-heure de jeu, après un ballon porté, les Anglais vont inscrire le premier essai du match (30'). Les dix dernières minutes de la première mi-temps vont être difficiles pour les Brivistes, qui ont du mal à se sortir de ce mauvais pas. A la pause, Leicester mène de 8 points (14-6)

Plus offensif, mais fatigués en deuxième période

Après le repos, les Brivistes développent mieux leur jeu. Plus percutants, ils veulent aller vite, et manquent même de marquer un essai, avant que l'arbitre géorgien de la rencontre reviennent à une faute anglaise. Enzo Hervé ne manque pas la pénalité (47'). Trois minutes se passent, et une nouvelle pénalité contre les Brivistes réduit à néant les efforts du jeune buteur. Leicester reprend du poil de la bête sans néanmoins réussir à concrétiser. Fatigués dans les dix dernières minutes, ils encaissent un nouvel essai par Ben Youngs, le frère de Tom, auteur du premier essai du match (72'). A ce moment-là, les Brivistes ont du caractère et savent se reprendre en inscrivant leur premier essai par l'ancien joueur de Leicester Wesley Douglas (75'). Mais, les Brivistes laissent trop d'espaces et les Anglais, rapides, s’infiltrent dans les brèches. Deux essais scellent la victoire et le bonus des Anglais sur leur terrain. (39-17).

Face à une redoutable équipe de Leicester, les Brivistes n'ont pas à rougir de leur match. Physiquement, il y aura sûrement des ajustements à faire dans la semaine avant de rencontrer, à la maison, les Zebre de Parme vendredi prochain (20h45).