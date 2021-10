Rugby - Brive est-elle vraiment "la pire équipe de Top 14 en ce moment" ?

Après le match de samedi, les brivistes avaient tous une seule expression à la bouche : "ça fait mal à la tête". Plus que la défaite, c'est surtout la manière qui a déplu. A tel point Mathieu Voisin, troisième ligne, a sorti cette phrase pour faire réagir : "Aujourd'hui, je crois que Brive est la pire équipe de Top 14 en ce moment"

Le bilan comptable n'est pas bon

Evidemment, si on regarde le côté comptable sur les trois dernières journées, Brive a pris deux points sur quinze possibles. La seule équipe à avoir fait pareil, c'est l'USAP, la lanterne rouge. Ce n'est donc pas très bon.

Après, si on regarde le jeu au sol, Brive est parmi les trois équipes à avoir gagné le moindre. Tout cela s'est d'ailleurs cristallisé ce week-end, où Brive a gagné 20 rucks de moins que Biarritz et en a perdu le double. Certes, en face, il y avait le meilleur gratteur du Top 14, Johnny, d'ailleurs élu homme du match.

Mais ça fait déjà plusieurs week-ends que c'est comme ça, explique Guillaume Galletier le centre du CAB. "Déjà, la semaine dernière contre La Rochelle, on a été catastrophiques sur ce secteur du jeu au sol. On avait axé justement notre semaine sur Armitage et Dyer. Au final, en première mi temps, on a plutôt réussi à les contenir, les empêcher de nous piquer des ballons. Mais, en deuxième mi temps, on offre deux ballons à Dyer, six points"

"Dyer ? Il nous a aplati à lui tout seul."

Quand on gratte moins de ballons, il ne faut pas en perdre. À Biarritz, les hommes de Jeremy Davidson ont perdu 10 ballons, soit plus que leur adversaire de l'après-midi. Ils ont aussi concédé trois pénalités de plus. C'était déjà le cas face à La Rochelle. La défense, valeur du groupe, a failli, selon Guillaume Galletier. "Ça fait trois ans que je suis à Brive et on a pour quand même valeur et point d'honneur à lâcher. Aucun match a lâché. Aucun point. S'accrocher jusque du début jusqu'à la fin. Là, franchement, c'est pas accroché en deuxième mi temps et on a coulé."

Les leaders blessés manquent à l'appel

Alors, cela fait il de Brive la pire équipe de Top 14 ? Attention aux jugements hâtifs, car l'infirmerie est bien garnie en Corrèze. Que ce soit en première ligne ou en numéro 8 ou Faaso, Kamikamica et Giorgadze se sont blessés. La présence de blessures, c'est un faux débat et surtout pas une excuse, pour Jeremy Davidson.

"Franchement, qu'il y ait des deuxièmes ligne en troisième ligne, ou des troisièmes ligne pas à leur poste, on ne peut pas défendre comme ça et leur donner des ballons. Il faut qu'on se resserre" Pour Guillaume Galletier, "bien sur que les blessés manquent, ce sont des leaders et des joueurs importants. Mais il faut faire avec. On peut pas annuler un match parce qu'on a des blessés."

"Après, je suis pas coach. Moi, je suis un soldat. Je vais faire ce qu'on me dit de faire et je n'ai pas de remède miracle. Mais on va continuer de travailler, travailler très dur, comme on le fait depuis le début de la saison, depuis deux ou trois, quatre ans."

Un joker médical bientôt en Corrèze ?

Quant à l'éventualité d'un renfort en troisième ligne, joker médical pour pallier l'absence de Faaso et Kamikamica, Jérémy Davidson a expliqué vouloir d'abord faire avec les hommes dont il dispose dans l'effectif, mais il regarde quand même les options disponibles sur le marché.