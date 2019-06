Rugby: Brive rejoint le Top14 après sa victoire sur Grenoble (28-22)

Brive-la-Gaillarde, France

Le CA Brive sera Top14 la saison prochaine. Les noirs et blancs se sont en effet imposés (28-22) dans le barrage Top14/ProD2 qui l'opposait au FCG. Les isérois s'inclinent et redescendent donc en ProD2.

Si le score a été ouvert par le FCG grâce à l'ancien briviste Gaëtan Germain, c'est finalement Brive qui menait à la pause (14-12) grâce à deux essais, l'un de pénalité, l'autre marqué par Franck Romanet (35').

Lors de la seconde mi-temps les Brivistes ont maintenu leur avance, marquant de nouveau grâce à Samuel Marquès à la 46' (21-12) puis Otar Giogardze à la 76' (28-15). La pénalité accordée à Grenoble ne suffira pas (66') , l'essai à la 80'+2 non plus. Brive l'emporte logiquement (28-22) et sera donc en Top 14 l'an prochain.

Première mi-temps : avantage à des noirs et blancs indisciplinés

Gaëtan Germain à l'offensive pour le FCG

Gaëtan Germain a ouvert le score à la 4ème minute ( 0-3 ), sur une pénalité à 25 mètres des poteaux pour le compte de Grenoble. Pénalité accordé aux Isérois après un placage dangereux de Thomas Laranjeira sur Gaëtan Germain.

Alors que Thomas Laranjeira a lui manqué sa première tentative (5'), l'ancien briviste Gaëtan Germain ajoute 3 points, à la 15' avec une nouvelle pénalité (0-6) . Le FCG pense enfoncer le clou à la 19' avec un essai de Gaëtan Germain, toujours lui, l'essai est finalement refusé.

L'arrière grenoblois permet à son équipe de repasser devant à la 29' grâce à une nouvelle pénalité. Le CA Brive s'est mis à la faute à 22 mètres de ses perches. Ça passe pour Gaëtan Germain et le FCG mène 9-7 .

Germain enfonce le clou à la 33' grâce à une nouvelle pénalité à 22 mètres en face des perches (12-7).

Deux essais aux couleurs locales

Le premier essai est finalement noir et blanc, un essai de pénalité accordé au CA Brive à la 22'. Pour la première fois de la rencontre les gaillards prennent les devants (7-6)

A la 24' le briviste Peet Marais écope d'un carton jaune, ce qui offre, au passage, à Gaëtan Germain la possibilité de reprendre les devants. A 40 mètres de poteaux, l'ancien briviste échoue. Brive conserve son avance (7-6) mais joue à 14 contre 15.

Le deuxième essai de la rencontre (34') est encore une fois aux couleurs locales. Thomas Laranjeira, Sevenaia Galala puis Franck Romanet à la conclusion, Thomas Laranjeira qui transforme . A 4 minutes de la mi-temps, le CA Brive reprend les commandes et mène 14 à 12.

Mi-temps à Brive !



Grâce à 2 essais, le CAB mène 14-12 contre Grenoble dans le match de barrage pour la montée en #Top14

Seconde mi-temps : malgré son indiscipline le CA Brive transforme l'essai

La reprise est marquée par une blessure pour Arnaud Mignardi. Le briviste reste sonné. Il jouait ses premières minutes de jeu en remplacement de Thomas Laranjeira. Le jeu a été arrêté de longues minutes à la 41'. Arnaud Mignardi sort sous les applaudissements du public. Il est remplacé par Samuel Marques.

Ovation du stadium pour Arnaud Mignardi, touché à un coude et obligé de quitter le terrain #rugby#cabpic.twitter.com/ix9V2vEmRs — Jérôme Ostermann (@JrmeOstermann) June 2, 2019

Brive enfonce le clou dès les premières minutes

Les premiers points de cette seconde mi-temps sont marqués par Samuel Marques avec un essai entre les poteaux ! Transformation signée Stuart Olding . Brive mène 21 à 12 à la 44'.

Les brivistes multiplient les fautes mais la défense ne rompt pas. A l'heure de jeu, le CA Brive a un pied en Top 14 en menant 21 à 12 face au FCG.

A 6 minutes de la fin Brive manque de reprendre le large, la pénalité est manquée par Stuart Olding. Immédiatement (76') le troisième ligne So'otala Fa' aso'o remonte le terrain et permet dans la foulée à Otar Giogardze de marquer le 4ème essai de la rencontre. Essai transformé par Stuart Olding. Brive a presque ses deux pieds en Top 14 désormais, et il ne reste que 4 minutes à jouer. Brive mène 28-15.

A l'heure de jeu le public briviste commence à y croire alors que Brive mène 21-12 sur sa pelouse. © Radio France - Nicolas Blanzat

Grenoble profite des erreurs de Brive sans jamais conclure

Pas de points mais un carton jaune en début de première mi-temps pour Grenoble. L'arbitre, Mr Trainini, sanctionne à la 51' Beka Gigashvili (FCG) mais aussi Soso Bekoshvili (CA Brive) pour la tenue des mêlées !

A l'image de la première mi-temps, Grenoble se nourrit des erreurs brivistes. Le FCG profite d'une pénaltouche pour aller à l'essai (55') mais, c'est encore manqué pour les isérois, l'esssai leur est de nouveau refusé. En revanche, 10 minutes plus tard, Germain réduit l'écart grâce à une pénalité à 22 mètres (21-15) à la 66'. Dans une dernière tentative pour recoller au score, les isérois marquent leur unique essai à 80+2 grâce à Guillemin , mais ça ne suffira pas (28-22).

Brive s'impose devant un public en feu. Un an après le FCG redescend en ProD2, le CA Brive lui rejoint l'élite du rugby et jouera en Top14 la saison prochaine.