Rugby : c'est l'heure du derby, le match retour entre le RCAV et le VRDR, avec Aubenas plus en confiance

Le RCAV reçoit le VRDR en rugby ce dimanche, c'est le derby entre Ardéchois et Drômois ce dimanche, dans le cadre de la 19e journée de Nationale. À l'aller à la mi-octobre 2021, les Damiers l'avaient largement emporté. Mais les jaune et bleus sont redoutables à domicile et attendent de pied ferme.

Le rugby de Drôme et d'Ardèche est en fête ce dimanche à l'occasion du derby du championnat de Nationale. Aubenas accueille le VRDR au stade Georges-Marquand à partir de 15 heures, dans le cadre de la 19e journée. Au classement, les Drômois sont 3e et les Ardéchois 10e. Près de 3000 spectateurs sont attendus dans les tribunes.

La victoire drômoise à l'aller, des Ardéchois redoutables sur leur pelouse

Cette rencontre entre voisins s'annonce passionnante et bouillante en terre ardéchoise. Il faut dire que les Albenassiens ont encore en travers de la gorge le résultat du match aller. Le 16 octobre dernier au stade Georges-Pompidou, la rencontre à sens unique avait vu la victoire des Damiers sur le score sans appel de 45 à 7, sept essais à un pour les Drômois face à des Ardéchois réduits à 14 après un carton rouge écopé par le demi de mêlée du RCAV, Nicolas Helmer.

"L'agressivité, le combat, c'est notre fond de commerce. On joue le maintien, alors si t'as pas ça, t'es mort !" - Ousmane Touré, manager du RCAV

Depuis, Aubenas a trouvé son rythme de croisière dans ce championnat à tel point que les hommes d'Ousmane Touré font partie des équipes les plus redoutables à domicile. Le manager du RCAV aborde ce derby avec beaucoup de confiance. "Dans l'état d'esprit, derby ou pas, ça reste un match de rugby. L'agressivité, le combat, c'est notre fond de commerce. On joue le maintien, alors si t'as pas ça, t'es mort ! On essaie d'y ajouter des qualités rugby avec le ballon et les joueurs le font plutôt bien. On est confiants et on est sereins."

Même combattivité affiché pour l'ancien Albenassien, désormais troisième ligne de Valence-Romans, Axel Bruchet : "Je suis un peu excité à la venue de ce match. On ne s'attend pas du tout à faire de grandes envolées, de marquer 50 points, on va être attendus sur ce match retour."

"Le public du sera derrière, ils vont les relever (...), il faut gagner à tout prix" - Axel Bruchet, troisième ligne de Valence-Romans, ancien du RCAV

Axel Bruchet, troisième ligne de Valence-Romans Copier

Avec cinq victoires consécutives au compteur depuis début janvier, le VRDR se présente aussi avec des certitudes pour ce derby, qui va avoir un avant goût de phase finale pour le manager drômois, Johann Authier. "En terme d'atmosphère, cela va se rapprocher d'un match de phase finale. Ce qui va se passer autour sera différent. Pour une expérience de joueur, plus qu'entraîneur, vivre ces moments-là, c'est très enrichissant."

C'est la sixième fois en cinq ans que les deux clubs vont s'affronter dimanche. Le VRDR mène pour l'instant par quatre victoires à une. Le succès des Albenassiens remonte au 8 avril 2018. Ce jour-là les Ardéchois s'étaient largement imposés sur le score de 44 à 18.