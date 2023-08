Rugby : "C'est la cour des grands", le CAP se prépare à faire sa rentrée en Nationale

Une dernière répétition avant le grand soir. Ce vendredi 25 août, les rugbymen du CAP, se sont entraînés à une journée de la réception de Nice, samedi à 18 heures, au stade Roger-Dantou. Le premier match d'une année qui s'annonce relevée pour l'équipe qui va découvrir cette division après avoir remporté la Nationale 2. Pour le nouvel entraîneur Didier Casadëi, il faut s'attendre à du haut-niveau dans un championnat communément surnommé "l'antichambre de la Pro D2", compte tenu des équipes présentes et de leur budget.

"C'est la cour des grands", reconnaît celui qui a entraîné les avants du Racing la saison dernière. Après huit semaines de préparation et de bons résultats, l'excitation monte dans l'équipe. "On est impatient de montrer qu'on mérite notre place", poursuit l'entraîneur, tout en restant lucide : "on sait que nous allons rencontrer des équipes qui ont plus de métier que nous et des joueurs plus expérimentés".

Premier test contre Nice

A commencer par le premier adversaire du CAP : le Stade Niçois Rugby. "C'est une équipe qui évolue depuis longtemps en Nationale et qui vise la montée", rappelle Didier Casadëi. Une partie de l'effectif niçois a déjà joué en pro D2, soit une division au-dessus. Le coach poursuit son analyse : "ils ont beaucoup de forces, ils sont costauds, ils ont une bonne touche, des joueurs expérimentés, rapides, ils sont favoris".

Mais il assure que les joueurs ont "travaillé dur" et que l'équipe "a tout fait pour être au mieux". Didier Casadëi a déjà entraîné le CAP pour la saison 2020-2021 en Fédérale 1. Le niveau ne sera pas le même mais il se montre confiant : "notre équipe aussi a beaucoup progressé, il faudra être bon sur les fondamentaux, être discipliné et opportuniste". D'autant que ce match est important, pour bien débuter la saison et une série de quatre matchs pas évidents, face à des équipes qui visent le top 6.

Un stade mythique

La tâche s'annonce donc difficile. Mais l'entraîneur dit compter sur les supporters : "on espère un public nombreux pour nous encourager". Dès ce premier match et pour toute la saison, le CAP jouera au stade Roger-Dantou car le stade Francis-Rongiéras est en travaux. Retour donc sur la pelouse historique du club à laquelle les supporters sont attachés. Le terrain, qui porte d'ailleurs le nom du fondateur du CAP en 1901, permet surtout aux supporters d'avoir une vraie proximité avec les joueurs. L'entraîneur espère une belle ambiance et "donner du plaisir aux gens".

"Je suis fier d'entraîner ce groupe, je ne les échangerais contre aucun mec d'en face", conclut Didier Casadëi. L'objectif de cette première saison reste le maintien mais le CAP ne se privera pas de débuter la saison par une belle victoire à domicile.