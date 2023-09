Rugby : C'est la grande rentrée pour les Fédérales 2 et 3

Dans ce numéro 2 de la saison, Sport en Périgord, le Mag, en ce dimanche 17 septembre 2023, propose une large page rugby, avec la victoire capiste en Nationale, le premier match à domicile de Bergerac en Fédérale 1, la grande rentrée de Sarlat et Belvès en Fédérale 2, sans oublier le derby périgourdin de Fédérale 3, Vergt face à l'Union Saint-Astier Neuvic. Nous évoquons également, le match de Leaders Cup de Pro B du Boulazac Basket Dordogne, remporté face au Vichy-Clermont. Côté football, les matchs nuls de Bergerac et de Trélissac en National 2. Enfin, Bergerac joue son deuxième match de championnat de Nationale Une Féminine de handball, à l'extérieur et le jeune athlète trélissacois, Pierre Boudy qui fait encore parler de lui lors d'un meeting en Italie sur le 10km, une performance par équipe.

Rugby, Nationale, le CAP signe un troisième succès

Périgueux (CAP) 18-11 Bourg en Bresse (US Bressane). Samedi 16 septembre 2023 au stade Roger Dantou. 4ème Journée de Nationale. Les capistes nous font plaisir en ce tout début de saison. Les promus viennent d'enchainer un troisième succès en 4 rencontres. Deux essais périgourdins, Périgueux a globalement dominé les 40 premières minutes et termine la première mi-temps avec un avantage de 15 à 3. L'US Bressane se rebiffe et commence à poser plus de problèmes aux locaux périgourdins. Les visiteurs inscrivent même un essai à l'heure de jeu. Mais insuffisant pour s'imposer. Le CAP l'emporte 18 à 11 et signe son troisième succès d'un début de saison, décidément réussi.

Résultats complets de la 4ème journée . Classement. Samedi 30 septembre 2023, lors de la 5ème journée, le CAP recevra Vienne à 15h00.

Rugby, Fédérale 1, premier test réussi à domicile pour l'USB

Bergerac pour un premier match à la maison de sa saison en Fédérale 1 - Thibault Chauvin US Bergerac Rugby

Bergerac (USB) 26-21 Nafarroa. Dimanche 17 septembre 2023 à 15h30 au stade Gaston Simounet. 2ème journée Fédérale 1 Poule 4. Les bergeracois étaient en souffrance lors de cette première mi-temps. Ils ont inscrit les 3 pénalités accordées par l'arbitre mais ont encaissé 3 essais transformés par les visiteurs venus de Nafarroa. Bergerac est alors mené 9-21 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Bergerac propose un autre visage et un jeu plus efficace, qui lui permet d'inscrire 2 essais et de passer devant au score à la 50ème minute, 23-21. Bergerac remporte son premier match de la saison à la maison, 26 à 21. Résultats complets de la journée et classement.

Rugby, Fédérale 2, Sarlat ouvre le bal par une victoire

Sarlat ouvre sa saison en Fédérale 2 par un succès à l'extérieur - Christian Lacombe

Cournon (RC Clermont-Cournon d'Auvergne) 12-16 Sarlat (CA Sarladais Périgord Noir). Samedi 16 septembre 2023. 1ère journée Fédérale 2, Poule 4. Le promu Sarlat débute sa saison par une belle victoire à l'extérieur. Même si les sarladais ont été pas mal sanctionnés durant les 30 premières minutes du match, ils inscrivent un essai de pénalité à la 24ème minute et termine la première mi-temps avec un léger avantage au score, 9-13. Il faudra résister toute la deuxième mi-temps et les sarladais ont su le faire, en marquant une pénalité. Les auvergnats n'en n'auront pas plus à se mettre sous la dent et feront face à une défense héroïque des sarladais. Voilà qui est idéal pour le promu, Sarlat, qui prépare au mieux son derby de la 2ème journée face à Belvès. Résultats complets de la 1ère journée . Classement.

Rugby, Fédérale 2, Belvès gagne sans trembler à domicile

Belvès (stade belvésois) 24-8 Arpajon Veinazes. Dimanche 17 septembre 2023 à 15h15 au stade Sem Gallet. 1ère journée de Fédérale 2, Poule 4. Le stade belvèsois réalise une première mi-temps sérieuse mais sans panache, qui se conclue par un 12-0 après 4 pénalités réussies. Arpajon Veinazes rate sa seule pénalité et écope de 2 cartons jaunes durant les 40 premières minutes. En deuxième mi-temps, Belvès parvient à franchir la terre promise par deux fois. Une meilleure maitrise du jeu, les belvèsois veulent imposer leur domination. C'est une entrée en matière réussie dans ce championnat de Fédérale 2 pour Belvès. Victoire face à Arpajon Veinazes sur le score de 24 à 8. Belvès se déplacera à Sarlat, lors de la deuxième journée. Déjà le derby aller au menu des deux équipes périgourdines.

Rugby, Fédérale 3, premier derby périgourdin, UAV-USAN

Vergt débute sa saison de Fédérale 3 par un derby face à l'Union Saint Astier Neuvic - Christian Lacombe

Vergt (UAV) 13-16 Saint-Astier/Neuvic (USAN). Dimanche 17 septembre 2023. 1ère journée de Fédérale 3, Poule 14. Il y a eu une longue phase d'observation entre les deux équipes, mais les vernois ont commis beaucoup trop de fautes de main, et ont encaissé le seul essai du match. Vergt s'incline 13 à 16 face à l'USAN, l'Union Saint Astier/Neuvic lors de l'ouverture de la saison de Fédérale 3.

Rugby, Fédérale 3, tous les résultats des périgourdins

1ère journée de Fédérale 3, Poule 14 voici les résultats :

Vézère Le Lardin 28-32 Lacapelle Marival

Argentat sur Dordogne Saint Cernin

Saint Simon 34-14 Naves

Le Bugue 26-30 Figeac

Vergt 13-16 Saint-Astier/Neuvic

Basket, entrée réussie pour le BBD en Leaders Cup ProB

Le Boulazac Basket Dordogne gagne son match de Leaders Cup face au Vichy-Clermont - Harry Sagot

Boulazac Basket Dordogne 87-77 Vichy-Clermont. Samedi 16 septembre 20h00 salle de l'Agora à Boulazac. Leaders Cup ProB. Rentrée officielle réussie pour le BBD avec cette victoire en Leaders Cup face au Vichy-Clermont. Les basketteurs boulazacois ont très vite creusé l'écart d'une dizaine de points, dès le premier quart temps. Avant le retour au Palio, pour la saison de Pro B, les supporters ont pu découvrir leur équipe bien remaniée et le nouveau meneur de jeu américain, Angelo Warner a déjà conquis quelques personnes du public périgourdin.

Basket, résultats des clubs périgourdins

Nationale Masculine U18 Elite. Dimanche 17 septembre 2023. 1ère journée. JSA Bordeaux Basket Boulazac Basket Dordogne U18.

Football, National 2, Trélissac se contente du nul

Thomas Navaux, gardien de but trélissacois en National 2 - Trélissac Football Club

Trélissac FC 0-0 Vendée les Herbiers. Samedi 16 septembre 2023 à 18h00. 4ème journée de National 2, Poule B. Pas de but lors de cette rencontre disputée au stade Firmin Daudou et toujours pas de victoire à se mettre sous la dent, côté trélissacois, dont le bilan est de 3 matchs nuls et d'une défaite. L'équipe doit éviter le même début de saison poussif de l'année dernière qui avait mis le club sous pression, dans un championnat impitoyable où les 5 derniers clubs descendront. Ce sera la même chose, cette saison. Résultats complets de la 4ème journée . Classement National 2 Poule B, site FFF.

Football, National 2, Bergerac obtient le nul à Bourges

Bourges 1-1 Bergerac Périgord FC. Samedi 16 septembre 2023 à 18h00. 4ème journée de National 2, Poule B. Bergerac se rendait à Bourges, une équipe en grande difficulté après 3 revers lors des 3 matchs précédents. Les bergeracois arrivaient invaincus et vont le rester. Mais le club ne compte qu'un seul succès et 3 matchs nuls en ce début de saison. Là encore, même constat que pour Trélissac, le BPFC avait réalisé beaucoup trop de matchs nuls l'an passé. Il font donc veiller à ne pas réitérer la même chose pour cette nouvelle saison, qui sera, encore une fois, celle de tous les dangers, où les 5 derniers seront relégués. L'objectif est donc le maintien pour Bergerac qui a changé d'entraineur et a renouveler pas mal son effectif. Le but bergeracois est inscrit dès la 16ème minute et Bergerac conservera cet avantage jusqu'à la 78ème minute, moment que Bourges choisit pour égaliser.

Football, Régional 1 Féminines, c'est la rentrée

Entrée en matière difficile pour les footballeuses trélissacoises à domicile, ce samedi 16 septembre à 20h00 face à Poitiers, l'un des clubs favoris de la poule. Trélissac s'incline 4 buts à 1. Bergerac recevait le Pôle Palois, ce dimanche 17 septembre 2023. Résultats complets de la 1ère journée de Régional 1 Féminines.

Handball, Nationale 1 Féminine, Bergerac s'impose à l'extérieur

Bergerac Périgord Pourpre Handball en Nationale Une Féminine - Christian Lacombe

Côte Basque HB 22-26 Bergerac Périgord Pourpre HB. Dimanche 17 septembre 2023 à 15h00. 2ème journée de Nationale Une Féminine. C'est par une courte mais belle et précieuse victoire que le Bergerac Périgord Pourpre Handball a débuté son championnat de Nationale Une Féminine de handball, 29 à 27 face à Mérignac. Une victoire obtenue à domicile qui lance de la meilleure des façons la nouvelle saison bergeracoise à ce niveau de la compétition. Ce dimanche après-midi, premier déplacement pour les filles du coach et manager Michel Cassier, pour affronter le Côte Basque Handball. Sans réaliser une formidable prestation les bergeracoises s'imposent 26 à 22. Elles étaient menées de 2 points à la mi-temps, ont compté jusqu'à 5 buts de retard, mais égalisent à la 50ème minute. Elles passeront devant au score sans jamais plus céder de terrain. La gardienne bergeracoise arrête 3 pénaltys durant les dix dernières minutes du match. Deuxième victoire en deux matchs pour Bergerac qui s'impose face à Côté Basque, 26 à 22. Bergerac jouera face à Rochechouart Saint Junien, samedi soir prochain à 20h45 dans son gymnase Louis Aragon. L'adversaire est aussi avec un bénéfice de deux victoires en deux matchs. Résultats complets et classement site FFHB.

Handball, tous les résultats des clubs périgourdins

Nationale 3 Féminine : J1 : Rochechouart/Saint-Junien 30-17 Ribérac. Périgueux 26-30 Grand Poitiers Handball.

Pré nationale Masculine : J1 : Territoire Charente 31-24 HBC Champcevinel.

Excellence Régionale Masculine : J1 : Montpon 33-28 Auxances et Clain. Lalinde 22-28 Pana handball.

Athlétisme, Pierre Boudy performe sur le 10km par équipe

Pierre Boudy, le trélissacois portait le maillot national sur le 10km par équipe - Annick Rosselange Loir, son entraineur

Le trélissacois, ex licencié de l'Elan Sportif Trélissac, aujourd'hui membre d'un club à Tours, Pierre Boudy poursuit sa série de bonnes nouvelles. Après sa médaille d'argent en individuel aux championnats d'Europe Junior à Jérusalem, sur le 3000 mètres steeple, en août 2023, il vient de remporter le 10km au classement par équipes, lors d'un meeting amical en Italie, en présence de 8 pays. Il termine deuxième meilleur français dans une spécialité qui n'est pas la sienne et il prépare ainsi les championnats européens de cross, qui auront lieu dans deux mois. L'analyse de sa toute récente performance avec son entraineur, Annick Rosselange Loir. Pierre Boudy s'entraine encore régulièrement en Dordogne.

