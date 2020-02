Rugby : c'est officiel pour Peni Ravai et Etienne Fourcade à l'ASM Clermont !

Clermont-Ferrand, France

L'ASM Clermont poursuit ses emplettes en renforçant sa première ligne. C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel. Le talonneur du FC Grenoble, Etienne Fourcade, et le pilier fidjien de l'Union Bordeaux-Bègles, Peni Ravai, se sont engagés avec le club auvergnat jusqu'en juin 2023. Courtisé par de nombreux clubs, Fourcade, 22 ans, est international U20. Quant à Ravai, 29 ans, il compte 41 sélections avec les Fidji.

L'avis de Franck Azéma

L'ASM Clermont a publié sur son site officiel la réaction de Franck Azéma. Le directeur du rugby évoque d'abord Etienne Fourcade "cela fait plusieurs années que nous suivons les performances d’Etienne et nous sommes très heureux d’avoir trouvé un accord pour qu’il puisse évoluer avec nous lors des trois prochaines saisons dans un projet sportif qui l’a séduit. C’est un joueur précis et explosif va bien au-delà des taches fondamentales attribuées au talonneur. C’est un joueur très technique, courageux et puissant qui peut porter le ballon. Nous sommes certains qu’il va pleinement s’épanouir dans notre collectif et franchir un palier supplémentaire dans sa jeune carrière.

Franck Azéma loue également l'expérience et la polyvalence de Peni Ravai "c’est un pilier polyvalent qui connait très bien le haut niveau (le pilier fidjien a disputé 2 Coupes du Monde) et le championnat de France (3ème saison avec l’UBB). Il peut jouer des deux côtés de la mêlée et possède des qualités d’explosivité et de déplacement assez remarquables pour un joueur de ce gabarit. Dans un collectif où il aura quelques automatismes avec Adrien (Pélissié) et de nombreux joueurs d’expérience pour favoriser son intégration, nous comptons sur lui pour densifier encore davantage notre première ligne tout en conservant la mobilité de notre cinq de devant qui restera l’une des marques de fabrique de notre jeu".

Peni Ravai et Etienne Fourcade rejoindront le club l’été prochain. Les deux joueurs viennent compléter la colonne des arrivées après Sébastien Bézy, Kotaro Matsushima, Adrien Pélissié et Cristian Ojovan. Le recrutement clermontois n'est sans doute pas terminé.

Etienne Fourcade en bref

Né le 11 avril 1997 (France)

Talonneur (1M81 - 100kg)

Parcours : formé au FC Grenoble avec le groupe Pro depuis 2016

International U20

25 matches joués en Top 14 (18 cette saison)

Peni Ravai en bref