Rugby - CA Brive : Jean-Baptiste Péjoine, coach des arrières : "On a pris une énorme gifle au Racing"

Le CA Brive avait des ambitions avant de venir au Racing 92 : celle de montrer de la constance, de la continuité dans ses résultats. Obtenir une deuxième victoire de rang et un premier succès à l'extérieur. Tout cela a été balayé par Cedate Gomez-Sa, Olivier Klemenzsac, Virimi Vakatawa et consorts en moins de huit minutes en première mi-temps. Après la rencontre, difficile de trouver les mots justes pour retranscrire la déception du groupe. Jean-Baptiste Péjoine, coach des trois-quarts, s'est quand même présenté devant la presse.

On imagine la déception ce samedi soir après ce revers ?

Evidement, c'est une grosse désillusion. On avait peut-être fait notre meilleure semaine d'entraînement et on a fait notre moins bonne première mi-temps de la saison. C'est extrêmement négatif. On a pas bougé en attaque ni en défense, on s'est laissé battre trop facilement par la qualité de l'adversaire et par la vitesse de jeu dans l'Arena. On a été mentalement totalement dépassés durant les 40 premières minutes, voir les 41 premières minutes, puisqu'on prend un essai au retour des vestiaires.

Sur le match, notre temps fort dure 10 minutes, contre 70 minutes pour le Racing. On prend une grosse claque, une énorme gifle. A nous de travaille sur l'avenir. On a un mois de février très important pour la suite de notre championnat. Enormément de remise en question pour tout le monde, moi le premier évidemment. On a pas senti une équipe avec beaucoup de caractère.

Sur le plan du jeu, vous avez été beaucoup pris sur les zones de rucks

On savait que Vakatawa et Bill étaient dangereux...on a jamais circulé au bord des rucks, on a été passifs. Contre des grands joueurs et des grandes équipes, si vous avez une seconde où vous pensez que ça ne va pas aller dans la zone, ça fait essai...Passivité = point encaissés.

On a foutu en l'air toute une semaine de boulot...Perdre, il n'y a pas de problème, on perd tous des matchs...mais perdre en première mi-temps, ça n'a pas de sens.

Vous vous remettez sous pression avant le derby ?

Evidemment. Je pense que ça parlera un petit peu moins cette semaine. Comme l'ont dit certains dans le vestiaire, il faudra des soldats pour gagner contre Clermont et remettre la machine en avant.

Mentalement aussi, ça a lâché à un moment. Quels leviers on peut activer dans ces cas-là ?

On a un peu refermé le jeu et tenter de réadapter sur du jeu au pied plus stable. A la mi-temps, on a tenté d'appuyer sur des leviers pour remobiliser l'effectif et on a vu que sur certaines séquences c'était plutôt intéressant en seconde période. Mais c'est trop peu : un match de Top 14, c'est 80 minutes et à la mi-temps, avec 36 points encaissés, c'est terminé. On a foutu en l'air toute une semaine de boulot...Perdre, il n'y a pas de problème, on perd tous des matchs...mais perdre en première mi-temps, ça n'a pas de sens.

Cette semaine, quel levier vous allez activer ?

Normalement, lors d'un derby, ça devrait être facile. Il faudra être bon en conquête, bon sur le jeu au pied et sur la discipline, et après on verra si on peut lancer du jeu.

Aujourd'hui, on avait mis une bonne ossature. Il y a des moments où on relance des joueurs à l'extérieur. On peut s'apercevoir qu'on lâche un peu les matchs parce qu'on a fait tourner. Mais, là, il n'y a pas d'excuse. Et de toute façon, le sprint final est lancé. Maintenant, ce sont les meilleurs joueurs qui joueront jusqu'à la fin de la saison.