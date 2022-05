Rugby - CA Brive - L'ailier Setareki Bituniyata, ou la famille avant tout

Il y a quelques semaines, le club de rugby briviste a annoncé la prolongation de Setareki Bituniyata pour 4 ans de plus. L'ailier fidjien a eu la surprise de voir sur une tablette numérique une vidéo de sa famille, les visages. "Bravo pour ta prolongation" dit la femme à l'écran, ajoutant, "nous sommes fier de toi, et papa et maman le serait aussi"

L'ailier fidjien, timide et discret, écrase une larme. Quelques semaines plus tard, il est toujours aussi ému et ravi à la fois d'avoir prolongé. "C'est un plaisir de rester ici quatre ans de plus et de représenter le club, et puis c'est une vraie bénédiction pour ma famille. "Family", un mot important dans le vocabulaire du fidjien, tant sa famille était indispensable à son bon épanouissement. C'est d'ailleurs pour cela qu'il voulait qu'ils viennent le rejoindre à Brive.

La famille, point d'ancrage du jeune fidjien

"Dès que j'ai prolongé la dernière fois avec Brive, je me suis dit que ça serait bien de ramener ma famille en Corrèze." Le Covid est passé par là, les confinements successifs...et la distance l'ont séparé de ses fils. "C'est très dur de tenir la longue distance surtout quand mon fils est né. La seule chose que je voulais, c'est qu'ils viennent pour que je sois avec eux, qu'on partage de bons moments".

Aujourd'hui, sa famille est là ans et dans son travail, cela a eu un impact positif. "Oui, ça m'a beaucoup aidé à me motiver, bref, ça me rendait heureux c'est tout ! Quand je vais à l'entraînement, c'est plus facile que lorsqu'ils étaient loins, quand certains jours, je n'étais pas dans mes baskets. Les avoir avec moi, c'est un vrai plaisir"

Et ce n'est pas étonnant, mais Bituniyata performe depuis ce jour. Arrivé en 2019 en provenance de Massy, alors en Pro D2, il n'avait disputé que deux matchs de Top 14. Désormais, il est incontournable dans les lignes arrières avec 17 matchs sur 24 possibles. "Au début, quand je suis arrivé à Brive, je n'étais pas sur de jouer bien en Top 14. J'étais trop gros et pas en bonne condition physique. Aujourd'hui, j'essaye chaque jour d'être un bon joueur et une bonne personne sur et en dehors des terrains" souligne le fidjien.

L'affaire du faux-serpent dans le vestiaire

Il sourit alors à l'évocation de ses frères d'armes ("band of brothers"), spécialement les fidjiens. Sur les réseaux sociaux, il est presque devenu la mascotte de certains, qui n'hésitent pas à le mettre en scène en lui faisant des mauvaises plaisanteries. "C'est Motu (Matu'u, talonneur joueur supplémentaire du CAB) et quelques fidjiens" rit Setareki. "Ce matin, il m'a mis un faux-serpent dans mon vestiaire. Quand j'ai ouvert, j'ai été choqué de voir ce serpent dans mes affaires (rires). et tous les fidjiens me regardaient en riant. Donc oui, c'est quelque chose qu'ils font souvent, ils essayent de me faire peur. Mais, c'est pour rire, on rigole tout le temps ensemble, avant les matchs et c'est bien, conclut l'ailier. "Si tu te sens bien en dehors du terrain, sur le pré, tout ira bien"

C'est avec cette certitude que Setareki Bituniyata ira encore au front ce samedi contre Toulouse, dans un match capital pour le maintien en Top 14. Le club aura sûrement besoin d'un grand "Bitu" pour voir plus loin.