Rugby - CA Brive : le pilier Simon-Pierre Chauvac en quête de confiance

A 23 ans, c'est avec une âme d'enfant que Simon-Pierre Chauvac a retrouvé les terrains après un début d'année 2021 perturbé par une blessure au genou droit."Ça a été un peu long, un peu dur à récupérer" raconte le pur Corrézien, qui en plus, fin août, lors du match amical contre le Racing, ressent une douleur, cette fois-ci au genou gauche. "Au final, c'était infime comme comme blessure, mais c'est pénible" tonne le pilier formé à Beaulieu-sur-Dordogne. Il relativise cependant. "Après, je me dis je ne suis pas tombé sur une mauvaise blessure. Donc, au final, ça me permet quand même de jouer. Il y en a d'autres, dont je ne citerai pas de noms, mais qui, malheureusement, enchaînent les blessures sur blessures. Et je peux comprendre que mentalement, ça, ça fasse craquer."

Comment revenir après une blessure au rugby ?

Simon-Pierre Chauvac n'a lui, pas craqué. Pourtant, en concurrence avec l'Anglais Hayden Thompson, Stringer, SP, comme on l'appelle, a douté de retrouver son meilleur niveau. "C'est difficile de retrouver une place" raconte sans détour le pilier. "Après, j'ai mis quand même beaucoup de temps à le récupérer. Je m'en souviens sur un des entraînements, je reviens sur une séance mêlée. La séance ne se passe pas du tout bien, alors je me remets énormément en question."

" C'est vrai que tu te dis que les autres, ils ont continué à jouer et toi derrière, tu peines un peu, tu es là derrière, tu fais 'bon ce que je vais revenir à mon niveau'. Mais au final, ça ne s'est pas trop mal passé."

C'est donc aujourd'hui un vrai défi pour lui. Ce fan de métal qui a été formé à Beaulieu sur Dordogne après avoir hésité à faire du judo vu son gabarit, a finalement signé avec le CAB son premier contrat pro en 2017, avant de ne pas lâcher l'année de la descente en Pro D2. "Il a saisi l'opportunité qu'on lui a donnée en Pro D2" souligne Rémi Brezon, rédacteur du site de supporters Allez Brive Rugby.com.

Chauvac est en fin de contrat avec le CA Brive

Désormais, c'est une autre opportunité qu'il doit saisir alors que son contrat doit se terminer à la fin de la saison. "Il n'a pas la sécurité de l'emploi, avec deux ans de contrat derrière. Il en fin de contrat, que ce soit pour rester à Brive ou pour signer sur un autre club" souligne le fin observateur du club, qui évoque notamment une rumeur amenant Chauvac à Montpellier l'an prochain "D'un côté comme de l'autre, il faut qu'il montre que 'Je suis Simon-Pierre Chauvac, que je suis un pilier titulaire pour le Top 14, et que ça me fait pas peur."

Un essai marqué ce week end le mettrait il dans la lumière? Le principal intéressé ne s'en cache pas, "ça ferait du bien" même s'il avoue préférer "le travail de l'ombre." "Si je marque, tant mieux. Après, si je marque pas, ça ne va pas m'arrêter."

En tout cas, c'est à Biarritz, à Aguiléra qu'il doit relancer sa carrière, là même où il avait dû rentrer en 2019, lors de l'année en Pro D2, alors qu'à la 4e minute Vivien Devisme s'était blessé. À l'époque, Brive s'était imposé 36 26, et Simon-Pierre Chauvac avait joué 76 minutes de la rencontre.