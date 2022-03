Rugby - CA Brive : le retour en grâce du géorgien Soso Bekoshvili

C'est un homme pudique et discret, peu avare de paroles, et pourtant féroce dans le combat en première ligne. Soso Bekoshvili et sa barbe rousse traîne son imposante carrure au Stadium depuis 2026, recruté par Nicolas Godignon, alors l'entraîneur de Brive. Repéré à Chambéry, où il avait fait une saison très honorable, en remportant le trophée Jean Prat. Depuis, il joue en moyenne une dizaine de matchs par saisons.

Un rôle de remplaçant de luxe dont il s'accommode

Cette saison, il dispute 11 matchs, titulaire 5 fois. Les deux dernières rencontres débutées par Soso Bekoshvili, c'était au mois de février, contre Clermont et Toulon. "Je suis très content de gagner ces matchs à la maison" estime le géorgien, "c'était important pour le groupe. Physiquement, j'étais bien je crois, et si je peux faire quelque chose, je suis content pour tout le monde."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le modeste rugbyman a bien conscience qu'il a été titularisé car d'autres joueurs en face étaient blessés ou en sélection. "C'est comme ça, c'est pour ça que je suis là et que les entraîneurs ont confiance" ajoute-t-il, sans pour autant nier que physiquement, il faut s'entraîner dur pour rester au niveau. "Physiquement, rester au niveau c'est compliqué, mais quand tu as ta chance de sortir sur le terrain, à n'importe quel moment, il faut être présent et prêt physiquement."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un groupe "de frères" pour ce papa de deux enfants

Ca n'empêche pas le groupe d'avoir une bonne ambiance dans le vestiaire, tel que le voit le pilier de 28 ans. "Il y a un bon mix entre les jeunes et les vieux" souligne celui qui fait déjà parti de la génération précédente. "Ca donne un vrai équilibre et des résultats aussi. C'est une très bonne façon de procéder pour en avoir : _on a les mecs d'expérience, ceux qui sont physiquement très très forts, et les jeunes qui ont très envie de faire quelque chose et de montrer qu'ils sont là_." Même s'il considère tous ses partenaires comme des frères, il garde une affection particulière pour les géorgiens. "Je suis arrivé avec Vasil en 2016" se rappelle-t-il, avant d'accueillir Otar Giorgadze, mais aussi plus récemment Tedo Abzhandadze, Vano Karkadze et Luka Japaridze, qui évolue au même poste que lui. "On est très très proches, on a passé des années ensemble. Ce sont mes amis."

Dans sa vie privée, Soso Bekoshvili ne fait, selon lui, "rien d'exceptionnel". "Je suis marié et j'ai deux enfants, donc en vérité, je n'ai pas beaucoup de temps. En dehors du rugby, mon boulot c'est d'amener mon fils à l'école et de passer du temps avec ma famille" souligne le géorgien, qui préfère rester chez lui tranquille. Son dernier enfant a six mois. _"_J'aide ma femme tant que je peux" sourit le père de famille.

Une prolongation en vue ?

Installé à Brive, Soso Bekoshvili va batailler comme le groupe pour le maintien. "Physiquement, j'espère que tout va bien se passer. On a pas mal de blessures On a travaillé très dur pendant la saison, en faisant du mieux possible. Mais, _j'espère que ça va bien se passer pour garder cet état d'esprit et d'obtenir des résultats pour le club_." Son avenir, il le verrait bien encore en noir et blanc, lui qui est en fin de contrat avec Brive cette année."Pourquoi pas, mais il y a derrière plusieurs choses qui ne dépendent pas de moi. Il reste six matchs et deux à trois mois de championnat. J'espère que ça va aller" conclut le pilier géorgien qui se remettra vite au boulot pour être le plus prêt possible, quand son staff lui donnera à nouveau une chance.