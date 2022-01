Rugby - CA Brive : quelles solutions pour éviter les fautes ? Le regard de deux arbitres

Dimanche dernier, contre Pau, le CA Brive a été pénalisé 17 fois et a écopé de deux cartons jaunes. L'indiscipline a été pointé comme l'un des fléaux de l'année pour le CAB. Comment arrêter ? Pour 100% CAB, deux arbitres ont accepté de répondre à cette question.

Le constat est clair : pas un match sans carton depuis le 18 septembre dernier, une moyenne de 14 pénalités par match, et des pics jusqu'à 23 coups de sifflets contre le Stade Toulousain...voilà qui affecte le CAB au point de perdre des points bêtement et de risquer la descente.

Prenons le dernier match contre Pau, l'effet est immédiat : le CAB reste dans son camp. "On peut mettre ces chiffres de pénalités en lien avec les statistiques d'occupation" explique David Reboursière, arbitre amoureux de statistiques sur le rugby qu'il publie sur son compte Twitter. "Quant on voit sur l'ensemble du match, la possession est de 53% pour Pau et de 47% pour Brive. De même, en ce qui concerne l'occupation, le territoire, 63% pour Pau, 37% pour Brive."

"Quant on est dominant, on met les adversaires à la faute"

Plaidoyer pour l'utilisation des arbitres par les clubs

On est alors moins lucide explique David Reboursière. "C'est un cercle vicieux" souligne-t-il, cercle difficile à briser. Certes, le CAB a bien fait venir l'arbitre Pierre Brousset pour diriger un entraînement. Mais, ça ne peut pas suffire explique Maxime Chalon, arbitre briviste qui est aussi intervenu au club du temps de Nicolas Godignon. "C'est très bien qu'il soit intervenu" explique l'arbitre de Top 14, "mais ce qui m'inquiète, c'est qu'on vienne quand il y a le feu à la maison...Ce travail doit être quotidien et hebdomadaire" souligne Maxime Chalon. La preuve pour Montpellier, qui a engagé l'ancien arbitre Alexandre Ruiz, et qui est l'équipe la moins pénalisée du championnat.

Car effectivement, "comprendre les règles, ça commence par comprendre ce que l'arbitre attend du joueur en mêlée, en touche, dans le jeu au sol, qui est le point noir des fautes" continue Maxime Chalon. "Chaque week-end, on le constate, les joueurs ne connaissent pas les règles" explique-t-il. Il faut aussi savoir jouer avec l'arbitrage, en étant malin. Cela passe par changer d'attitude en match : "comment faire pour donner une image positive à l'arbitre tout en étant sur le fil de la règle sans pour autant donner une image négative de moi à l'arbitre ?" Voilà la question que doivent potasser les brivistes pour éviter des fautes dans le jeu au sol. Cela passe aussi par des routines différentes poursuit Maxime Chalon, "pour éviter de faire des fautes totalement évitables".

Tout ne changera pas du jour au lendemain, mais à entendre ces deux arbitres, il n'y a qu'en progressant autour du corps arbitral que Brive perdra ce titre d'équipe la plus pénalisée du championnat. Et pourra regagner des matchs propres.