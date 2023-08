Rugby - CA Brive : une nouvelle fan-zone pour les Afeciouna en tribune Elie Pebeyre

Après une saison en Top 14, le CAB se retrouve cette année en Pro D2, et va disputer ce jeudi contre Béziers leur premier match à domicile. Les supporters vont donc devoir pousser derrière leur équipe pour l'emporter, et faire mieux que les neuf défaites au Stadium l'an dernier. Et d'ailleurs, il y aura une petite nouveauté cette année dans les travées du stade.

Les Afeciouna, le Club des Actionnaires Brivistes, aura leur fan-zone en tribune. Ils seront positionnés tribune Elie Pebeyre, en travée K. L'association, en lien avec le club, a eu cette opportunité afin de faire vivre une expérience à ses adhérents.

"On va être tous ensemble" explique Christine Laurent, une des responsables des Afeciouna et en charge du dossier. "On en avait marre de se séparer après nos animations comme les tifos qu'on a mis en place. Là, on donnera de la voix tous ensemble. On le fait pour nos joueurs et nos couleurs."

Il reste encore des places en tribune auprès des Afeciouna

Le carré est limité, puisqu'il y a seulement 70 places disponibles. Mais, pour ceux intéressés, les 2/3 ont déjà trouvé preneurs. Il y a donc encore des tickets disponibles. "Elles partent vite, donc il ne faut pas hésiter à me contacter" précise Christine Laurent.