Rugby - CA Brive : une semaine de suspension pour Bituniyata, sanction plus lourde pour Van der Merwe

La décision était attendue par le staff du CAB comme par les supporters brivistes. La Ligue Nationale de Rugby a rendu public les suspensions des deux joueurs ayant été expulsés ce week-end contre Clermont, Setareki Bituniyata et Marcel Van der Merwe.

Le trois-quart fidjien est le moins suspendu, puisqu'il devra être hors des terrains une semaine, après ses deux cartons jaunes reçus ce week-end, ayant déclenché son carton rouge. En conséquence, il pourra être requalifié dès samedi, après le match de coupe d'Europe contre les Scarlets de Llanelli.

Trois semaines d'arrêt pour Marcel Van der Merwe

En revanche, la sanction est plus dure pour Marcel Van der Merwe, qui s'est rendu coupable d'un jeu dangereux à la 79e minute. Il écope de trois semaines de suspension, ce qui le disqualifie pour le match de Llanelli et le match du Stade Français. En cas de qualification, il ne pourrait pas non plus disputer cette rencontre. En revanche, si le CAB échoue en 8e de finale de Challenge Cup, le pilier sud africain ne pourra pas non plus jouer le match crucial contre Pau le 22 avril.

Les mauvaises nouvelles s'amoncellent pour le CAB, puisque le club a annoncé ce mercredi après-midi la blessure de longue durée de Tevita Ratuva. Le deuxième ligne fidjien voit sa saison terminée à cause d'une hernie cervicale;