Rugby, Capbreton-Hossegor pour une place en finale

Capbreton affronte l’équipe catalane de Millas. Le club maritime est le dernier représentant du comité des Landes de rugby dans les phases finales d’un championnat de France. Histoires

ⓘ Publicité

Capbreton, premier ballon ovale en1911. Un héros, Bernard Pomiès , ancien de la brigade ovale locale, vainqueur du Brennus avec Agen aux dépends de Dax en 1966. Hossegor attaque le cuir en 1927 avec La Sorcière, nom initial de l’équipe à l’occasion d’un premier match face à Saubion. Les deux clubs des bourgades sont siamoises seulement séparée par le Bouret, décident de faire destin commun en entrant dans le monde moderne des fusions. Et vas-y que les rayés jaune et bleu taquinent la beuchigue de concert dans des rencontres de territoire où l’odeur de la ventrèche qui grille se mélange à celle de l’embrocation des vestiaires d’avant tiktok. Reste que ce soir on va se filer pour une place en finale et un bouclier si la chance veut bien sourire. Capbreton Hossegor Rugby, ce HCR n’est pas haut-commissariat aux réfugiés d’ovalie. La bande est composée de gars du pays. Anthony Larregain, formé à la bonne école de Peyrehorade. Xabi Serre- Cousine, deux fois finaliste du championnat de France scolaire avec son bahut de Caprebton. Un importé de pas loin aussi, Romain Dousau de Bazignan, fils de noblesse gasconne, château des ancêtres entre Condom et Agen. Aristocrate d’ovalie. Et puis, une bête ! Pieter van Lill. 40 ans. International Namibien, troisième ligne de percussion, formé en Afrique du sud, passé par Bayonne, Valence Romans et…Dax. 53 sélections avec les Welwitschias, deux coupes du monde et la 3è cet automne. Le namibien massif est aussi chirurgien- dentiste à Capbreton, bourgade heureuse et lieu de sa reconversion. Un bipède dentiste, ça peut aider! A faire ou à refaire.