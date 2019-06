Rugby, Castets Linxe pour un finale

Département Landes, France

A 15h, sur la pelouse du stade de Pompadour, en Corrèze, l’Entente Castets- Linxe rencontre les rhodaniens de Cours- La- Ville. C’est le rugby d’en bas, le rugby des villages, mais c’est aussi pour une place en finale et peut être un titre.

Ça sent le rugby pâquerettes, l’odeur de camphre, celle des saucisses…un pré d’été sous le soleil de Pompadour en l’occurrence, une demi-finale que seul le rugby génère. L’Entente Castets Linxe est née il y a dix huit ans de la fusion de deux clubs centenaires. Dix minutes de mobylette entre les bourgs. Moins de quatre mille âmes à elles deux, les cités sous les pins se sont unies pour faire résister leur rugby des champs. Castets a sorti Captieux en quart, le Rapid Pessac en huitième Esvres Montbazon, quinze de l’Indre en siezième. Les tricots jaune et noir du pignada qui connurent un temps la Fédérale 3 n’habillent que des poitrines du canton. Et Cours-la -Ville et ses monts du Lyonnais qui dominent la Saône ressemble aux landais. Le club a été créé en 1942. En huitième les rhodaniens on sorti…Neuilly sur Seine. Le décalage, rugby des riches, ovalie de campagne. Castets, Cours, c’est pour le jeu et l'amour de l'ovale.

Castets Linxe, ils étaient au cathéchisme ensemble ! - ECL FB

Rugby des champs, rugby content. Castets et Linxe deux villages heureux du pignada landais, fougères, tulipes au bord de la départementale 42 qui compte trois virages et bien plus de palombières. On joue au rugby là-bas depuis plus cent ans. Mais contrainte des temps les deux clubs Linxe et Castets se sont unis il y a dix huit années. Pour le meilleur et pour le rire. Pour le plaisir aussi. Le jeu est gourmand. De la main, de la course, de l’envie. On n’est pas stressé par les enjeux, et l’ambition du titre vaut autant que la cuisson de la ventrèche. On joue en noir soutaché de blanc avec un scapulaire jaune. Ça fait maillot d’autrefois, c’est vintage, c’est bien. Tout cela renvoie aux valeurs du rugby d’antan, celui de la défense du clocher pour l’honneur du patelin et le sourire des filles le soir au bal après les matchs. Mais où donc est Bernard Laporte dans cette beuchigue familiale ? Sera t-il à Pompadour, en Corrèze ovalistique, le président pressé pour voir jouer les rhodaniens de Cours- la- ville et les gascons de Castets Linxe qui apportent dans le bus magrets, pastis et chorizo? Non, certes non, les élites ne frayent plus avec le rugby d’en bas. Ce rugby qui s’incarne sous la pluie de décembre, dans la boue de novembre, sous l’azur de juin. Castets et Linxe, assez de gamins solides et humbles dans le canton pour fabriquer une équipe qui avance, de mecs qui ont connu le catéchisme ensemble. Le président Deslux en rêve quand même de son bout de bois. Et il y aura fête aux villages si dimanche Fabien Lataste, le meneur de l’Entente, Dimitri Laussu, attaquant marqueur ou , pilier d’airial et tous leurs copains atomisent les coursiauds. L’ovale fait depuis longtemps tradition printanière de ses joutes ultimes avant le camping ou les vacances en Espagne. Et il est là le rugby de toujours, celui qui fait vivre la balle juste pour le bonheur d’être ensemble et d’en mettre une belle à l’adversaire, pour rentrer au pays en paradant deux jours. Castets Linxe, allez, encore deux matchs gagnés et ont fait tourner les serviettes