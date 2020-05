Arrivé à Castres en 2002, Rodrigo Capo Ortega a soulevé deux boucliers de Brennus en 2013 et 2018. A 39 ans, sa carrière s'arrête prématurément à cause de la pandémie de Covid-19.

Castres - Rodrigo Capo Ortega : "Je voulais que mes enfants me voient le plus possible sur un terrain"

Plus de 400 matches joués avec le Castres Olympique. 18 saisons passées avec le maillot bleu et blanc sur le dos. Rodrigo Capo Ortega fait partie de ces joueurs du Top 14 qui n'auront pas l'occasion de faire un tour de stade pour leur dernière à cause du coronavirus. Comme Brock James ou Davit Zirakashvili. Des joueurs qui auront passé plus de dix ans à jouer dans notre championnat.

"Comme une épine que je vais garder"

Privé d'adieux dignes de sa carrière à Pierre-Fabre, Rodrigo Capo Ortega est forcément triste : "Je m'attendais à tout le contraire. Cette fin restera comme une épine que je vais garder longtemps. J'ai tout fait pour que mes enfants puissent me voir le plus longtemps possible sur un terrain. Qu'ils puissent s'en souvenir toute leur vie, ce ne sera pas possible mais je suis aussi conscient que des gens sont en train de vivre des moments très difficiles. Ma fin de carrière passe au second plan."

Même si le monde du rugby a attendu le plan de déconfinement pour tirer un trait sur la saison, "Capo" ne se faisait guère d'illusion : "Quand le président Macron a rallongé le confinement je savais que le championnat n'allait pas reprendre. C'était inhumain de faire jouer. Une saison blanche, ce serait juste pour tout le monde vus les matches qu'on avait encore à jouer."

"Je me vois passer le reste de ma vie ici"

Si l'international uruguayen ne chaussera plus ses crampons, on risque de le voir très souvent dans les tribunes de Pierre-Fabre. Lui qui va devenir ambassadeur du CO. "Je ne renie pas mes origines, je suis fier d'être Uruguayen. Mais la France je l'aime. C'est le pays et la ville qui m'ont permis de réaliser mon rêve. Je me vois passer le reste de ma vie ici."

Il n'oublie pas pour autant sa famille. Ses parents, sa soeur et son frère qui habitent Montevideo. Eux aussi pris dans cette crise du Covid-19 : "Là-bas ils font vachement attention. Il y a eu une grosse prise de conscience dès le début, il n'y a pas eu beaucoup de cas. J'espère qu'ils vont arriver à passer cette étape. C'est dur parce qu'on allait partir en Uruguay pour un mois, chose qu'on n'avait jamais pu faire. On verra quand est-ce qu'on pourra voir la famille."