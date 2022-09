Rugby : cela faisait plus de 10 ans que l'US Dax n'avait pas aussi bien démarré sa saison

Le départ canon de l'US Dax en Nationale cette saison ! Ce samedi, les rugbymen dacquois ont enchaîné une troisième victoire consécutive en battant Chambéry à domicile (35 à 23). Ce n'est que le début de la saison, mais l'US Dax pointe déjà à une prometteuse troisième place au classement. D'autant qu'il y a certes les résultats, mais il y a aussi la manière. De quoi redonner espoir aux supporters.

Le meilleur début de saison depuis 11 ans

Cela fait 11 ans que l'US Dax n'avait pas gagné ses trois premiers matchs de la saison. La dernière fois, c'était lors de la saison 2011/2012. L'US Dax était alors en PRO D2. "Un beau début de saison, cela faisait longtemps que l'on avait pas vu ça", s'enthousiasme Jean-Paul Bauzet, le secrétaire de l'association de supporters Allezdax.com. "Au moins depuis ... l'année où on avait perdu en demi-finale contre Mont-de-Marsan en Pro D2. Cela fait mal de le rappeler", se souvient le supporter.

Cette fameuse saison 2011/2012 où les Dacquois avaient surpris tout le monde en restant invaincus jusqu'à la 8ème journée de Pro D2. A l'époque, c'était Mont-de-Marsan, encore, qui avait stoppé la série dacquoise. Les Thermalistes avaient alors fini quatrièmes et avaient perdu en demi-finale contre ... Mont-de-Marsan.

Mais stoppons là les comparaisons entre deux époques qui n'ont plus véritablement de rapport et revenons à cette année en Nationale où ce début de saison réussi redonne de l'espoir aux supporters : "oui, cela donne de l'espoir pour, on l'espère, cette année jouer les phases finales. Au minimum", explique Jean-Paul Bauzet d'Allezdax.com qui se rappelle bien de la présentation de l'équipe en début de saison et de l'objectif affiché par le nouveau manager Jeff Dubois. Un projet sur 5 ans avec comme objectif le retour en Pro D2.

En attendant, les supporter se régalent : "ça fait plaisir de voir jouer les joueurs comme ça ! En tribune, c'était la folie samedi", conclu le secrétaire de l'association de supporter. Avec sept essais en trois matchs, l'US Dax, en plus d'empocher des points précieux au classement, propose un jeu alléchant fait de relance depuis les 22, de jeu au large et de vitesse.

Bref tout va bien. Jusqu'ici. Mais attention aux Berjalliens qui se profilent ce samedi pour la quatrième journée. Les Isérois aussi sont invaincus en ce début de saison.