Rugby - Challenge Cup : Comme l'UBB, Newcastle va moins bien

Après un début de saison canon, les Falcons, qui reçoivent l'Union Bordeaux-Bègles samedi (16h15 heure française) pour la troisième journée, ont marqué le pas au cœur de l'automne. Mais viennent de se réveiller à Northampton.

Le 22 octobre, Newcastle vient s'imposer sur le fil au stade Chaban-Delmas (21-20) et signe ce soir là sa sixième victoire en huit rencontres toutes compétitions confondues. Depuis, les joueurs de Dean Richards ont enchaîné trois défaites. Deux à domicile face à Leicester (13-30) et Gloucester (7-29) et une, sévère, sur la pelouse des Wasps (40-10).

A la peine sur les mauls

Les coéquipiers de Toby Flood ont stoppé l'hémorragie vendredi dernier en s'imposant (24-22) à Northampton grâce à un essai en puissance du troisième ligne tongien Nili Latu à la dernière minute. Auparavant, les Falcons avaient plutôt subi, encaissant notamment deux essais sur ballon porté dont l'un avait valu un carton jaune à l'ouvreur Toby Flood.

De quoi regonfler le moral de l'équipe et de ses supporters. Samedi, sur sa pelouse de Kingston Park, Newcastle, qui compte trois points d'avance sur l'UBB et Newport, a l'occasion de prendre une option sur la première place du groupe.

L'UBB n'a pas abdiqué

Mais l'UBB espère encore avoir son rôle à jouer et ne va pas "lâcher" la compétition européenne malgré sa période difficile en championnat, estime son manageur Jacques Brunel. "C'est simple, si on veut se qualifier, il faut gagner à Newcastle. On va tout mettre sur ce match-là, dans les conditions où nous serons. On a un certains nombre de blessés, les internationaux (ndlr : Poirot, Maynadier, Serin) qui ne jouent pas mais on a surtout pas mal de joueurs qui ont accumulé beaucoup de matches ces derniers temps. On va essayer de trouver l'équilibre mais on va y aller avec l'ambition de gagner, bien sûr."

Jacques Brunel va devoir se creuser la tête pour trouver le bon XV de départ. © Radio France - Justine Hamon

Jacques Brunel : "Avec l'ambition de gagner bien sûr" Copier

Jacques Brunel se souvient qu'au match aller, son équipe "avait été imprécise sur beaucoup de choses". L'UBB qui a pris soin d'ajouter sur la liste EPCR, le Fidjien Ben Volavola qui remplace le Néo-Zélandais Simon Hickey absent au moins trois mois.