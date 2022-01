Rugby - Challenge Cup - Douche froide écossaise pour le CA Brive, défait par Edinbourg (66-3)

"Ca joue beaucoup plus vite" Avant le match, le deuxième ligne Steevy Cerqueira prévenait : le match contre Edinbourg n'allait pas être une promenade de santé. Effectivement, ça n'a pas été le cas. Brive a été largué par Edinbourg ce vendredi soir et encaisse une lourde défaite 66 à 3, lors de la quatrième journée de la Challenge Cup. Les trois minuscules points du CAB ont été inscrits par Thomas Laranjeira à la 3e minute de jeu.

Une préparation tronquée par la Covid-19

Derrière, la suprématie des écossais s'est fait vite sentir, Brive se faisant punir trois minutes plus tard par un essai de Young. Avant la mi-temps, les corréziens craquent et encaissent coup sur coup 4 essais, rentrant au vestiaire avec 33 points dans la besace. _"On est tombé sur une équipe qui a l'habitude de mettre son jeu en place sur un terrain synthétique. Ce soir, il y avait 13 internationaux pour Edinbourg, ils étaient prêt à faire un gros match pour préparer le Tournoi des Six Nations" r_éagissait après le match le coach Jeremy Davidson. A la fin, cela fait 30-0 infligés en deuxième mi-temps. Et un score fleuve de 66 à 3.

Comment expliquer cette déroute ? Certes, l'intensité mise par les écossais a été déterminante. Les 14 cas de Covid-19 n'ont pas aidé non plus à la préparation du match. "La composition a changé chaque jour de la semaine" raconte Jérémy Davidson. _"On a eu trois tests pendant la semaine, à deux jours d'intervalle. Sur chaque test, on a eu plusieurs joueurs covidés"_signale le coach.

Suspicion de bras cassé pour Seva Galala

Reste que dans une semaine, c'est le Biarritz Olympique qui se présente au Stadium dans un match capital pour le maintien en Top 14. Les leviers sont simples à activer désormais. "C'est un championnat différent" explique Jérémy Davidson, "on doit s'appuyer sur nos forces pour battre Biarritz". Deux forces seront probablement indisponibles la semaine prochaine : le deuxième ligne fidjien, recrue cette saison, Tevita Ratuva a subi plusieurs chocs aux côtes et à la tête. Quand au centre fidjien Seva Galala, le verdict est un peu plus violent, blessé au bras. "C'est sans doute un bras cassé, un bras où il s'était déjà blessé auparavant. On va faire des bilans ce samedi pour avoir plus d'information" commentait le coach du club après la rencontre.