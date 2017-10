VIDEO - Challenge Cup : Enisei - UBB en direct à partir de 10h

L'Union Bordeaux-Bègles entame ce vendredi matin en Sibérie sa campagne de Challenge Cup face aux Russes d'Enisei-STM. A suivre en direct.

Attention au piège ! L'UBB, remaniée et rajeunie, doit se méfier de ce premier match européen face à une équipe russe qui l'attend de pied ferme à Krasnoyarsk. Enisei dispute l'épreuve pour la troisième fois et a jusqu'ici remporté quatre de ses six rencontres à domicile.