Rugby - Challenge Cup : l'UBB assure à Enisei (17-57)

Sérieuse et appliquée, l'Union Bordeaux-Bègles n'a pas tremblé sur la pelouse de Krasnoyarsk. Elle ramène de Sibérie un point de bonus offensif précieux dans la course aux quarts de finale. Mais a perdu Darly Domvo sur blessure.

Rajeunie et remaniée, l'équipe girondine se savait en danger. Elle a donc mis beaucoup d'application dans son entame de match et après avoir passé deux minutes à défendre, elle a trouvé l'ouverture. Une percée de Matthieu Jalibert et un premier essai d'Alexandre Roumat (0-7, 5ème).

L'ouvreur rajoute trois points au pied. Puis Enisei se met à la faute. Le deuxième ligne Viacheslav Krasylnyk écope d'un carton jaune. Sanction immédiate. En supériorité, l'UBB inscrit deux nouveaux essais par Peni Ravai, qui sortira peu après sur blessure, et Cyril Cazeaux (0-24, 26ème). Sur un ballon de relance, Iban Etcheverry offre l'essai du bonus à son capitaine Jean-Baptiste Dubié (0-29, 31ème).

La réaction russe arrive en toute fin de première période. L'ailier Jurijs Baranovs adoucit la note avant le retour aux vestiaires (7-29, 40ème) et réchauffe le maigre public présent dans les tribunes du Krasny Yar Stadium.

La neige s'invite et Domvo se blesse

A la reprise, la neige de met à tomber mais la physionomie du match reste la même. Une percée de Darly Domvo permet à Mathieu Jalibert d'inscrire son premier essai avec les pros (7-36, 45ème).

Mais les Russes ne baissent pas les bras et signent leur deuxième essai par leur talonneur Stanislav Selskii (14-36, 45ème). Puis inscrivent un drop par Ramil Gaisin (17-36, 63ème).

La mauvaise nouvelle du jour, c'est la blessure de Darly Domvo. © Radio France - Justine Hamon

L'équipe girondine resserre sa défense, gère son avance mais subit un vrai coup dur. La blessure de son arrière Darly Domvo, sérieusement blessé et évacué par ambulance.

La fin de match est anecdotique, Jean-Baptiste Dubié inscrivant un doublé, le sixième essai de l'UBB (17-43, 74ème). Puis Yann Lesgourgues y va du sien avant que Kamikamica plonge derrière la ligne. L'UBB s'impose 57-17 avec huit essais à la clé.

L'Union prend la tête de sa poule et tentera de doubler la mise samedi prochain au stade Chaban-Delmas face aux Anglais de Newcastle qui débutent la compétition ce samedi face aux Gallois de Newport.