Rugby Challenge Cup : Grosse victoire pour l'ASM à Newport (49-7)

Déjà qualifiée et assurée de disputer son quart de finale de Challenge Cup à domicile, l'ASM a tenu à faire les choses bien jusqu'au bout. Les hommes de Franck Azéma se sont imposés sans difficultés ce vendredi au Rodney Parade de Newport avec sept essais inscrits dont un doublé de Grosso et Jédrasiak. Un bilan parfait de 30 points sur 30 dans cette compétition ce qui n'était plus arrivé depuis 2 ans, avec les Ospreys.

#DRAASM VICTOIRE des Clermontois 7-49 . Les hommes de Franck Azema sont premiers européens et le premier club français à réussir le parcours parfait 30/30 ( le deuxième de l’histoire de la compétition après les Ospreys) pic.twitter.com/EykvN5bEk0 — ASM Rugby (@ASMOfficiel) January 18, 2019

Prochain match samedi prochain ; retour au Top 14 avec un déplacement à Castres coup d'envoi à 15h.