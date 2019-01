Rugby Challenge Cup : L'ASM retrouvera les anglais de Northampton en quart de finale

150ème match pour @DamienChouly avec l’ASM et un sans faute en poule de la #ChallengeCup !



Bravo à cette équipe, match solide malgré un gros turn over et quel plaisir de voir nos jeunes s’éclater avec les pros 💪🏻👏🏻

💛💙 pic.twitter.com/24DQEl2jms