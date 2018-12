Rugby Challenge Cup : L'ASM veut cracher le feu face aux Dragons de Newport

Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Vainqueurs à Northampton en Angleterre, puis face aux roumains de Timisoara à deux reprises, les Clermontois vont affronter la troisième équipe de cette poule 1 de Challenge Cup. Un match face aux gallois de Newport, qui

C'est un adversaire qu'on ne connaît pas... Damien Chouly, troisième ligne de l'ASM

Battus deux fois par les anglais de Northampton, les Dragons ne crachent plus le feu, et viennent de remercier leur entraineur. L'irlandais Bernard Jackman, passé par Grenoble, a payé le manque de résultats. "On peut attendre une réaction de leur part" prévient Franck Azéma, l'entraineur de l'ASM, "ils ont encore une infime chance de se qualifier". Mais pour cela, les gallois doivent s'imposer au Michelin. Une gageure, car ils n'ont plus gagné en France depuis douze ans.

Coup dur pour Raka et Slimani

Si les Clermontois ont réalisé un parcours sans faute, avec trois victoires bonifiées, ils seront privés de Rabah Slimani et Alivereti Raka durant pratiquement trois mois. Une lésion musculaire au mollet pour le pilier droit, et une fracture du scaphoïde nécessitant une opération pour l'ailier naturalisé français.

Comme l'ensemble de la Challenge Cup, ce match ASM-Dragons Newport est à vivre en direct, et en intégralité, ce samedi, à partir de 13h45 sur France Bleu Pays d'Auvergne.