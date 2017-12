On pensait que la double défaite face à Newcastle avait enterré les espoirs girondins. Mais la cote des joueurs de l'UBB est remontée ce weekend. Ils peuvent toujours aller chercher une des trois places de "meilleur deuxième". Le point poule par poule après quatre journées.

Poule 1

C'est celle de l'Union Bordeaux-Bègles où tout est clair. Avec quatre victoires et 18 points, Newcastle a un pied et quatre orteils en quart de finale. Derrière, l'UBB et Newport sont a égalité (11 points). Les deux équipes s'affronteront deux fois en janvier, d'abord à Chaban-Delmas puis à Rodney Parade. Si l'une d'elles remporte les deux confrontations, elle tapera très certainement à la porte des quarts.

Poule 2

C'est le groupe le plus dense de la compétition et il y a fort à parier qu'elle ne fournira qu'un club au contingent des quarts-de-finalistes. Les Blues de Cardiff mènent le bal (13 points) avec quatre longueurs d'avance sur Lyon, cinq sur Toulouse et six sur Sale. Dans cette poule, le meilleur deuxième comptera au maximum 19 points. Peu probable.

Poule 3

Deux clubs devraient en sortir. Pau, qui compte déjà 19 points et qui recevra les modestes Italiens des Zebre lors de la prochaine journée, et Gloucester (16 points), finaliste de la dernière édition et qui n'est qu'à une victoire de la qualification.

L'UBB et le Stade Français peuvent encore terminer dans les trois meilleurs deuxièmes. © Radio France - Justine Hamon

Poule 4

Edimbourg est le seul club de la Challenge Cup à avoir réussi le carton plein (20 points). Les Ecossais s'assureront un quart à domicile s'ils battent le Stade Français qu'ils recevront lors de la cinquième journée. Des Parisiens qui ont signé la victoire de l'espoir aux London Irish ce weekend mais qui vont devoir battre deux fois Edimbourg pour espérer pouvoir continuer à défendre leur titre.

Poule 5

Avantage aux Irlandais du Connacht qui, avec 19 points, sont à une victoire de la qualification. S'il l'emportent lors de la prochaine journée à Worcester, ils élimineront du même coup les Anglais, faisant les affaires des autres candidats aux places de meilleur deuxième. Brive et Oyonnax sont d'ores et déjà éliminés.