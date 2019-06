Rugby - Challenge Cup - L'Union Bordeaux Bègles avec les Wasps

Le tirage au sort des poules de la Challenge Cup et de la Coupe d'Europe de rugby, en vue de la prochaine saison, a eu lieu à Lausanne (Suisse) en début d'après midi. Déplacements en Angleterre et en Ecosse pour l'équipe de l'Union Bordeaux Bègles.

Bordeaux, France

L'Union Bordeaux Bègles a hérité des Anglais des Wasps, l'un des clubs les plus titrés d'Angleterre, double vainqueur de la Coupe d'Europe (2004 et 2007), et vainqueur de la Challenge Cup en 2003. L'UBB se déplacera également à Edimbourg en Ecosse, finaliste de la Challenge Cup en 2015.

Le 3ème déplacement sera moins lointain, puisqu'il s'agira d'une confrontation avec l'équipe voisine d'Agen en Lot-et-Garonne. L'UBB, en 8 participations européennes, n'a jamais réussi à franchir cette phase de poules (6 en Challenge cup, 2 en Champions Cup)

Les matchs sont programmés les week-end suivants :

1ère journée : 15/16/17 novembre 2019

2ème journée : 22/23/24 novembre 2019

3ème journée : 6/7/8 décembre 2019

4ème journée : 13:14:15 décembre 2019

5ème journée : 10/11/12 janvier 2020

6ème journée : 17/18/19 janvier 2020