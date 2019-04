Rugby Challenge Cup : la demi-finale ASM-Harlequins le samedi 20 avril en soirée ?

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Dès le coup de sifflet final ce dimanche après la qualification de l'ASM, la question était sur toutes les lèvres. Quand sera programmée la demi-finale contre les Harlequins ?

Véto clermontois pour le vendredi

Selon nos informations, la rencontre aura lieu le samedi 20 avril au stade Marcel-Michelin à 20 heures 30 ou à 21 heures. Un choix dicté par France Télévision, l'un des diffuseurs de la compétition. L'autre créneau disponible sur France 4 était le vendredi soir, mais les Clermontois joueront à Toulouse cinq jours plus tôt en Top 14...

Les Harlequins, quatrième du championnat d'Angleterre se sont qualifiés à Worcester (16-18). Lors de la saison 2013-2014, l'ASM et les Quins étaient dans la même poule de Champions Cup. Et les Clermontois avaient remporté les deux rencontres (23-16 au Michelin et 13-16 au Stoop).