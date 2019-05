Rugby Challenge Cup : le premier titre pour la Rochelle ou le troisième pour l'ASM ?

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Les joueurs et le staff de l'ASM Clermont sont arrivés ce jeudi à la mi-journée au St James' Park, théâtre des finales européennes 2019. Les Auvergnats ont pris rapidement leur repère sur la pelouse hybride de Newcastle pour l'entraînement du capitaine. Une enceinte magnifique mais qui sonnera un peu creux vendredi soir. Une finale franco-française dans le nord de l'Angleterre, pas vraiment évident pour provoquer une transhumance massive de supporters. Ils seront environ 500 à pousser derrière Clermont, autant côté rochelais.

Lee titulaire, Yato remplaçant, Betham out

Lors de la traditionnelle conférence de presse organisée sur place par les instances européennes, l'entraîneur Franck Azéma a confirmé que le troisième ligne centre de Clermont Fritz Lee, laissé au repos forcé après une commotion, sera bien titulaire ce vendredi lors de la finale face à La Rochelle."Le règlement nous permet d’aligner Fritz Lee, mais on n’a pris aucun risque avec sa santé". La présence de Lee relègue Peceli Yato sur le banc. Le monstre fidjien aura un rôle important d'impact-player. Enfin la petite surprise de la composition d'équipe concerne Peter Betham ; le trois-quart, meilleur marqueur d'essais de la compétition cette saison (10 essais, record de la compétition égalé), n'apparaît même pas dans le groupe.

La composition de l' @ASMOfficiel pour la finale de la @ERChallengeCup demain à Newcastle. Pas de surprise pour affronter le @staderochelais#ASMSRpic.twitter.com/53ChcYCdfY — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) May 9, 2019

L'ASM et le Challenge européen

La Challenge Cup est également arrivée "à bon port" à Newcastle. Elle était exposée à la sortie du tunnel d'accès à la pelouse. Histoire de rappeler que même une "petite" Coupe d'Europe, ça se mérite et ça se gagne. Un trophée que l'ASM a déjà remporté deux fois en 1999 et 2007 (voir plus bas).

VIDÉO RUGBY - La Challenge Cup est arrivée au St James' Park de Newcastle. Les Clermontois aussi ! Émission spéciale dès 20 heures et finale à vivre en intégralité sur @FBAuvergne@ASMOfficiel#ASMSRpic.twitter.com/B1gqh7EGzV — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) May 9, 2019

C'est du 50-50 pour moi - Morgan Parra

Morgan Parra a livré ses premières impressions en découvrant St James' Park : "le stade est magnifique les sensations étaient bonnes face aux poteaux, mais est-ce que ce sera le cas demain ?"... Le demi de mêmée clermontois ne s'est ensuite pas hasardé à un pronostic : "Je sais comment ça va se passer, on va nous mettre favoris". Morgan Parra prévient pourtant, "c'est du 50/50 pour moi". Le capitaine de l'ASM est en effet trop expérimenté pour s'avancer sur ce terrain là. Lui qui va jouer sa deuxième finale dans cette compétition, après celle perdue avec Bourgoin en 2009 contre Northampton (15-3).

Morgan Parra, Franck Azéma, Greig Laidlaw en conférence de presse à Newcastle © Radio France - Jean-Pierre Morel

Comme il y a 20 ans contre Bourgoin ?

Auteurs d'un parcours sans faute dans cette Challenge Cup, les Clermontois visent légitimement un troisième titre, après les victoires en 1999 contre Bourgoin (35-16) à Lyon, et en 2007 au Stoop à Twickenham face aux Anglais de Bath (22-16).

Un titre, ça compte dans une carrière - Camille Lopez, ouvreur de l'ASM

L'ASM va même disputer sa 7e finale continentale. "Ce sera peut-être la dernière pour moi, je ne le souhaite pas, mais on ne sait pas" avance prudemment Camille Lopez. L'ouvreur clermontois sait pertinemment que tout reste à faire. "Tu es arrivé en finale de Challenge Cup, tu es qualifié pour aller directement à Bordeaux en Top 14, mais s'il n'y a rien au bout , ça fait chier...".

France Bleu à Newcastle et ailleurs

Emission spéciale sur France Bleu Pays d'Auvergne dès 20 heures, avec le rugby club animé par Matthieu Moebs, les commentaires depuis le Saint James Park de Jean-Pierre Morel et Gilles Darlet, et l'ambiance au plus près des supporters au H Park à Clermont. Le standard sera également ouvert pour vos pronostics et commentaires au 04.73.34.2000