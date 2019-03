Rugby Challenge Cup : le Stade Rochelais à la relance face à Bristol ce dimanche

La Rochelle, France

Le mois de mars est long, on le sait, avec 31 jours, mais au Stade Rochelais, avec déjà quatre défaites en quatre matchs de Top 14, ce mois est devenu du coup ... très très long. Un tunnel de désillusions, avec d'abord, la réception du Stade Français, premier club à s'imposer à Marcel Deflandre en championnat cette saison, puis un double déplacement à zéro point, au Racing et à Agen, et enfin, un nouveau faux pas face à Toulouse le week end dernier, à domicile.

Un succès et les Rochelais recevraient une nouvelle fois en 1/2 finale

La seule touche optimiste, c'est le "contenu" du match face au Stade Toulousain. Dans tous les secteurs du jeu, il y avait du mieux, matière à regarder l'avenir la tête haute, même si Toulouse s'en est une nouvelle fois tiré avec un succès. Cette fois face à Bristol, ce n'est plus la même compétition, et même si les anglais sont neuvième de leur championnat, tout le groupe maritime se rappelle que Bristol, même fortement remanié, était venu s'imposer à Marcel Deflandre en décembre en phase de poule.

Les Rochelais ont une belle opportunité d'aller plus loin dans la compétition. Un succès leur permettrait de recevoir une nouvelle fois en 1/2 finale ... et potentiellement d'aller en finale à Newcastle au mois de mai, peut-être face à Clermont-Ferrand. En championnat, il y a deux saisons, les deux clubs auraient pu se retrouver en finale du Top 14. Toulon en avait décidé autrement. Ce rendez-vous manqué peut très bien se dérouler en finale de la Challenge Cup cette année. Messieurs ... à vous de jouer !