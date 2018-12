Rugby Challenge Cup : Nouvelle victoire de l'ASM face aux Dragons de Newport (49-24)

Clermont-Ferrand, France

L'ASM a idéalement attaqué cette rencontre. Précis et inspirés, les hommes de Franck Azéma ont rapidement trouvé la faille dans la défense galloise. Plutôt dominateurs dans le premier acte, les clermontois se sont fait surprendre à deux reprises par les Dragons avec un essai de Dee à la 25ème minute et de Wainwright qui a réduit la marque juste avant la pause (28-17 à la mi-temps). Mais l'essentiel était déjà fait avec le bonus offensif après moins d'une demi-heure de jeu.

Les Clermontois ont frappé un grand coup au retour des vestiaires grâce à un bel essai de Fritz Lee à la 46ème minute. Avec 7 essais au total dont un doublé de Cancoriet, et un autre de Naqalevu, l'ASM empoche une nouvelle fois le bonus offensif. Et poursuit son parcours sans faute dans cette compétition. "On a 20 points en 4 matchs, on ne va pas faire la fine bouche" apprécie Franck Azéma, l'entraineur de l'ASM.

C'est terminer au Michelin ! Les Clermontois s'imposent 49 à 24 face au Newport Dragons #ASMDRA#YellowArmypic.twitter.com/zpXwGA0HNH — ASM Rugby (@ASMOfficiel) December 15, 2018

"Çà fait plaisir, on s'est bien régalé, mais on savait que les gallois ne lâcheraient rien" poursuit Arthur Iturria, l'un des meilleurs sur le terrain ce samedi. Les Auvergnats s'installent donc confortablement en tête de leur poule, avant la réception de Northampton et un déplacement à Newport.

La semaine prochaine, retour au Top 14 avec la réception du Stade Toulousain, coup d'envoi dimanche 23 décembre à 21h00.