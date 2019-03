Rugby Challenge Cup : l'ASM retrouve Northampton au Michelin en quart de finale

Invaincus, et auteurs d'un parcours sans faute lors de la phase qualificative, les Clermontois retrouvent les Anglais de Northampton ce dimanche lors du dernier quart de finale de la Challenge Cup. Les deux équipes étaient déja dans la même poule, et l'ASM avait remporté les deux rencontres.

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

_"C'est du niveau de la Champions Cup"_. Eric de Cromières est "un peu déçu". Le stade Marcel-Michelin ne sera pas plein pour ce quart de finale, alors que "ça vaut le prix" poursuit le président de l'ASM. L'affiche est en effet alléchante. Même si elle a un air de déjà vu. Non pas que les deux équipes étaient déjà opposées la saison dernière dans la plus prestigieuse compétition européenne, mais parce qu'elles se sont retrouvées à nouveau dans la même poule de Challenge Cup cette année encore.

Deux victoires pour l'ASM

"Il ne faut pas tomber dans l'excitation ou la facilité en se disant qu'on les a déjà battu deux fois" prévient Rabah Slimani, qui rappelle, "si on perd, il n'y aura pas deuxième chance, j'espère simplement qu'on va emmener les supporters jusqu'au bout, et jusqu'à la finale". Vainqueur de l'épreuve en 2017 avec le Stade Français, le pilier de l'ASM sait qu'un titre reste un titre.

Battus à deux reprises par les Clermontois (20-41 et 48-40), les Saints ont arraché le dernier billet qualificatif pour les quarts de finale. Et semblent actuellement beaucoup plus performants qu'en début de saison. Actuellement cinquième du championnat d'Angleterre, "ils viennent de gagner à Leicester, c'est un sacré volume de rugby qui se prépare" estime Benjamin Kayser. Le talonneur de l'ASM en convient, "on attend ce grand rendez-vous depuis un moment".

Auteurs d'un parcours sans faute lors phase qualificative, les Clermontois sont les deuxièmes à faire carton plein après les Ospreys en 2017. Mais les Gallois avaient été battus à domicile en quart de finale... par le Stade Français.

Le match ASM-Northampton est à vivre en intégralité ce dimanche à partir de 18h45 sur France Bleu Pays d'Auvergne.