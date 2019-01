Rugby Challenge Cup : Une victoire de l'ASM face à Northampton pour un quart de finale au Michelin

Par Jean-Pierre Morel, France Bleu Pays d'Auvergne

Seule équipe invaincue dans cette compétition, avec quatre victoires et autant de bonus offensifs, l'ASM sera qualifiée et jouera son quart de finale à domicile en cas de victoire contre les Anglais de Northampton ce samedi. Mais les Saints n'ont pas encore abdiqué, et peuvent encore y croire.