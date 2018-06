Triple finaliste de la Champions Cup en 2013, 2015 et 2017, les Clermontois ne disputeront pas la plus prestigieuse épreuve européenne des clubs la prochaine saison. L'ASM est engagée dans la Challenge Cup, et affrontera les Saints de Northampton, les Dragons de Newport et Timisoara Saracens.

Des équipes qu'on connaît peu, à part Northampton... Franck Azéma, entraineur de l'ASM Clermont

Le tirage au sort a donc livré son verdict. L'ASM évoluera dans la poule 1, et retrouvera les anglais de Northampton qui étaient dans la même poule que les clermontois en Champions Cup la saison dernière.

Les Clermontois avaient remporté l'épreuve en 2007 à Londres © Maxppp - Richard Brunel

"C'est une compétition qu'on ne connaît pas, ou plutôt qu'on ne connaît plus" ajoute Franck Azéma, "mais on va jouer le coup à fond, et surtout bien se préparer dès la reprise cet été" poursuit le technicien, "pour ce qui concerne les roumains, ils vont tout miser sur cette compétition, il y aura une très grosse attente là bas, et on aura trois équipes déterminées en face de nous". L'ASM avait déja affronté, et battu, Newport en demi-finale de la compétition en 2007, retrouvera donc les Saints de Northampton, où les clermontois avaient concédé leur unique défaite en phase qualificative de la Champions Cup la saison dernière. En revanche, le déplacement en Roumanie sera une grande première pour le club.

Le derby du pneu avec Timisoara

"Timisoara, c'est la plus grosse usine de pneumatique de tourisme au monde avec Continental" s'amuse Eric de Cromières, le président de l'ASM, "nous ne serons donc pas dépaysés, et eux non plus, quand Continental rendra visite à Michelin ou l'inverse".

Vainqueurs de la compétition en 1999 (victoire contre Bourgoin), et en 2007 (victoire contre Bath), les Clermontois seront logiquement parmi les favoris.

Le programme