Rugby : Chambéry en ballottage favorable pour la montée en ProD2

Le SO Chambéry a pris une option sur la montée en ProD2 en dominant Nevers 28/19 vendredi à domicile en finale aller de Fédérale 1. Un avantage qu'il faudra conserver le week-end prochain lors du match retour dans la Nièvre.

Un stade plein à craquer, un départ canon avec deux essais dans les huit premières minutes. Chambéry n'a pas raté son premier rendez-vous avec l'histoire vendredi, en dominant Nevers 28/19 vendredi à domicile en finale aller de Fédérale 1. Devant 3.500 supporters, le SOC a fait la moitié du chemin qui mène à la ProD2. Un avantage de neufs points qu'il faudra conserver le week-end prochain lors du match retour dans la Nièvre pour valider le billet, et rejoindre le deuxième échelon du rugby français près de 37 ans après l'avoir quitté.

#Rugby 🏉 87' C'est terminé ! VICTOIRE DU SO CHAMBERY 28/19 . Il faudra défendre cet avantage le 13 mai à Nevers #EnRoutePourLaProD2 💪 — FBleu Pays de Savoie (@bleusavoie) May 5, 2017

"Ils devront nous marcher dessus si ils veulent la ProD2". Johan Colliat, le demi de mêlée du SOC

Les hommes de Michel Ringeval à l'image du demi de mêlée Johan Colliat, ont déjà la tête au match retour dans la Nièvre le week-end prochain : "Nous restons lucides. La finale c'est 160 minutes, et nous en sommes à la moitié. On a ni les ambitions ni le budget de Nevers, mais ils devront nous marcher dessus si ils veulent la ProD2, on ne va pas leur donner".

ECOUTEZ les réactions de Lee Adriansee, Albain Méron, et Johan Colliat Copier

Face à leur public, les chambériens ont malgré tout pris le temps de savourer la victoire à la fin de la rencontre. Outsider de ces phases finales après avoir terminé septième de la poule élite en saison régulière, le rêve continue pour le SOC.

#Rugby 🏉 Il y a un match retour, la joie est mesurée mais bien là pour le SO Chambéry et ses supporters ! #FinaleFédérale1 pic.twitter.com/vNTp2eZUFy — FBleu Pays de Savoie (@bleusavoie) May 5, 2017

Match retour samedi 13 mai à 20h45 à Nevers. Le vainqueur de la double confrontation accompagnera Massy la saison prochaine en ProD2.