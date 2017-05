Rugby : Chambéry rêve de ProD2

37 ans après, le SO Chambéry peut retrouver le deuxième échelon du rugby français. Les savoyards affrontent Nevers en finale du championnat de France de Fédérale 1, pour une place en ProD2. Premier acte ce vendredi au stade municipal de Chambéry.

Le SO Chambéry en ProD2 la saison prochaine ? Le rêve des rugbymens savoyards peut en partie devenir réalité ce vendredi soir. Tombeur de Bourg-en-Bresse dans une demi-finale héroïque, Chambéry reçoit Nevers pour le match aller de la finale du championnat de France de Fédérale 1, avant le retour dans la Nièvre le week-end prochain. 37 ans après, le club savoyard a l'occasion d'accéder au deuxième échelon du rugby français.

"Pas du tout stressés". Michel Ringeval, l'entraîneur du SO Chambéry

Sur le papier, Nevers est favori mais Chambéry a des arguments. Finalistes malheureux il y a deux ans, champions mais privés d'accession la saison dernière, les savoyards septièmes de la poule élite en saison régulière ont l'expérience des rencontres décisives.

L'entraîneur Michel Ringeval aborde toutefois la rencontre en toute décontraction : "On est pas obsédés par la ProD2 et on y pense pas. On doit être le staff le plus décontracté de la poule élite, on a pas cette pression que certains ont car c'est leur objectif de début de saison; Ce n'était pas le notre. Pour le club, les supporters, bien sûr que ce serait une grosse satisfaction".

3.500 supporters attendus

L'ambiance promet d'être bouillante vendredi dans un stade municipal pourtant décrépi, et indigne d'une éventuelle accession. En cas de montée, le club obtiendrait une dérogation d'un an pour y évoluer, avant de trouver une solution, mais c'est une autre histoire.

Celle que les chambériens rêvent d'écrire dans un premier temps se jouera sur le terrain, avec ce premier acte face à Nevers. 3500 supporters, la capacité maximale du stade, sont attendus au coup d'envoi à 18h pour pousser derrière les jaunes et noirs. Le match retour est prévu le samedi 13 mai dans la Nièvre.