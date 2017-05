Rugby : Chambéry à une marche de la ProD2

Le SO Chambéry n'est plus qu'à une marche de la montée en ProD2 de rugby. Le rêve des savoyards, qui ont remporté la première manche, peut devenir réalité samedi soir à Nevers Ce serait une première pour le club depuis près de 40 ans.

C'est le match de la saison. Celui qu'il ne faut pas rater. 37 ans après l'avoir quitté, le SO Chambéry peut retrouver le deuxième échelon du rugby français ce week-end. En ballottage favorable à l'issue de leur victoire au match aller (28/19), les savoyards vont défier Nevers sur leur pelouse samedi soir pour le match retour de la finale de fédérale 1. Il faudra conserver cet avantage de 9 points pour valider la montée en ProD2.

#Rugby 🏉 87' C'est terminé ! VICTOIRE DU SO CHAMBERY 28/19 . Il faudra défendre cet avantage le 13 mai à Nevers #EnRoutePourLaProD2 💪 — FBleu Pays de Savoie (@bleusavoie) May 5, 2017

"Ce serait extraordinaire pour le club, les supporters et la ville". Cyril Villain, l'entraîneur des trois-quart du SOC

Outsiders dans la course à l'accession cette saison, les champions de France en titre de Fédérale 1, qui n'avaient pas pu monter la saison dernière pour des raisons administratives, abordent le rendez-vous plutôt détendus. Cela n'empêche pas l'entraîneur des trois-quart Cyril Villain, qui vivra son dernier match sur le banc chambérien, de mesurer la portée de l’événement : "On est à 80 minutes de pouvoir évoluer dans cette division et se confronter à des clubs prestigieux. Rentrer dans top 30 des clubs français, ce serait extraordinaire pour le club, les supporters et la ville. On y va surtout pas avec l'intention de conserver notre avantage, on y va pour gagner le match".

ECOUTEZ Cyril Villain, l’entraîneur des trois-quart du SO Chambéry Copier

9 points, ça suffit ?

La tâche qui attend les savoyards est toutefois compliquée, face à une équipe de Nevers au budget supérieur, candidat à la montée depuis plusieurs saisons. Neuf points d'avance, c'est un petit matelas reconnait et tout peut aller vite reconnaît Jonathan Brethous, le trois-quart centre du SOC, qui a connu la ProD2 avec Auch : "La montée est dans toutes les têtes, mais on ne réalise pas trop et c'est mieux pour éviter toute pression négative. Ce match est important pour l'histoire du club et de la ville".

ECOUTEZ Jonathan Brethous, le trois-quart centre du SO Chambéry Copier

150 supporters savoyards dans la Nièvre

Pour pousser derrière l'équipe, un car de supporters du SOC quittera Chambéry samedi en début d’après-midi. Au total 150 supporters savoyards sont attendus dans la Nièvre. Ils auront bien du mal à se faire entendre dans un stade du Pré-Fleuri plein à craquer, où 7.500 spectateurs sont attendus.