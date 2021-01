Rugby : champagne pour le Stade niçois vainqueur à Cognac

Après plus de deux mois d'arrêt en raison de la crise sanitaire, le championnat de Nationale de rugby reprenait ce week-end. Et le Stade niçois s'est imposé ce dimanche au bout du suspens sur la pelouse de Cognac (23-21). Les Niçois restent en tête de la poule.

Il n'y avait pas meilleur moyen de démarrer l'année pour le Stade niçois. De retour sur les terrains après plus de deux mois d'arrêt, les joueurs de David Bolgashvili sont allés s'imposer sur le fil sur la pelouse de Cognac-Saint-Jean-d'Angely ce dimanche. Une victoire arrachée à la dernière minute par les Rouges et noirs (23-21) grâce à une pénalité de James après la sirène. Les Niçois restent invaincus dans ce championnat de Nationale et confortent leur place de leader.

Prochain déplacement à Albi

Avant ce final épique, les Niçois ont dû batailler tout le match avec une courageuse équipe de Cognac, 7e de Nationale avant la rencontre. Les Azuréens ont inscrit deux essais par Matthieu Bonnet-Gonnet (27e) et suite à un ballon porté par les avants dans l'en-but (61e). Cette victoire au courage permet donc aux Niçois de rester devant dans ce championnat qui permettra aux quatre premiers (et non plus aux six premiers) de la saison régulière de disputer des play-offs pour l'accession en Pro D2. Les joueurs de David Bolgashvili seront à Albi (5e) dimanche prochain pour tenter de maintenir cette dynamique positive.