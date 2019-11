Rugby Champion's Cup : la compo du Stade Rochelais pour la réception d'Exeter

La Rochelle, France

45 à 17. Le score résonne encore dans les têtes des joueurs du Stade Rochelais. Ce match perdu en championnat à Lyon sur la pelouse du leader pique un peu. Pour le talonneur Pierre Bourgarit, le groupe doit réagir avec la venue d'Exeter. "On sait que l'on est attendu après ce score fleuve face au LOU. Par le passé on l'a fait, on doit le refaire face aux anglais."

Exeter n'est pas au mieux avec deux défaites en quatre matchs en championnat, dont Bristol à domicile

Sixième au classement du championnat anglais, Exeter, pourtant vice-champion outre-manche reste sur un début de championnat entre deux eaux. Deux défaites en quatre matchs, dont une à domicile face à Bristol le week end dernier. Exeter n'est pas au mieux, mais pour le journaliste Rochelais à l'équipe, Richard Escot :

"la machine n'est pas encore en route, la roue va tourner pour Exeter. Les internationaux sont de retour aussi pour l'équipe anglaise, dont l'arrière Stuart Hogg l'arrière Ecossais, ou encore Nic White le 1/2 de mêlée australien. Des joueurs de très grandes qualité qui vont apporter à Exeter une âme supplémentaire."

La Rochelle a également aligné ses internationaux pour ce match. Alldritt, Botia, Doumayrou, Rattez. Kini Murimurivalu fait lui une première incursion sur une feuille de match en remplaçant.

Stade Rochelais / Exeter à vivre sur France Bleu La Rochelle et francebleu.fr dès 16 heures ce samedi pour l'avant match.

Stade Rochelais / Exeter à vivre sur France Bleu La Rochelle et francebleu.fr dès 16 heures ce samedi pour l'avant match.