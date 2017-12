La Rochelle, France

Avec 15 points marqués en 3 rencontres, La Rochelle est la seule équipe engagée en Champion's Cup cette année à avoir signé 3 succès avec le bonus offensif. Même les Saracens champions en titre ont craqué. Après deux victoires bonifiées, les anglais ont fini par perdre derrière face à Clermont. Bien engagés après une victoire à l'extérieur aux Harlequins, les rochelais ont ensuite tour à tour battu les irlandais de l'Ulster et les Wasps à Marcel Deflandre.

En cas de nouveau succès des maritimes, cette fois le billet serait pratiquement validé pour les 1/4 de finale. Une victoire à 4 points les placerait en tête avec 19 points, l'Ulster est actuellement deuxième de la poule avec 8 points et les Wasps troisième avec 6 points. Le premier de la poule est directement qualifié et aura l'avantage de recevoir, pour les autres qualifications, il faut terminer meilleur deuxième de sa poule.

Mais attention au faux pas, sur ses trois derniers matchs, l'Ulster peut engranger 15 points au maximum, et les Wasps sont sans doute les plus dangereux avec peut-être un calendrier plus "dégagé". En recevant La Rochelle ce Dimanche puis en se déplaçant sur la pelouse des Harlequins derniers de la poule début Janvier, pour enfin terminer la phase de poule avec la réception de l'Ulster, on se dit que les Wasps risquent bien de jouer le coup à fond face aux maritimes ce week end. Auteurs du point de bonus offensif avec 5 essais marqués au match aller, les anglais très rapides dans leurs lancements de jeu sur la ligne des 3/4 peuvent très bien bousculer le Stade Rochelais au match retour. Cette rencontre dans la banlieue de Conventry risque bien d'être un véritable piège pour les hommes de Patrice Collazo.