6è et dernière journée de poule en Champion's Cup. En cas de victoire face aux Harlequins, le Stade Rochelais serait qualifié pour les 1/4 de finale de la grande Coupe d'Europe. Une rencontre à suivre en intégralité sur francebleu.fr à partir de 16h15.

La Rochelle, France

Le dénouement est proche pour le Stade Rochelais. Engagés pour la première fois de leur histoire en Champion's Cup, les maritimes ont l'opportunité de se qualifier pour les 1/4 de finale. En l'emportant même avec le bonus offensif et plus de 13 points sur les Harlequins, et si dans le même temps l'Ulster ne signe pas une victoire bonifiée aux Wasps, les hommes de Patrice Collazo seraient assurés de jouer ce 1/4 de finale à domicile. Stade Rochelais / Harlequins, à vivre en intégralité sur francebleu.fr dès 16h15.

↓ Le match en direct sur France Bleu La Rochelle ↓