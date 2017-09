Rugby - championnat de France espoirs : l'UBB équipée comme jamais

Les espoirs de l'Union Bordeaux-Bègles attaquent dimanche à Montpellier une saison qui promet beaucoup. Après avoir recruté cet été des joueurs à très fort potentiel, le club espère avoir confirmation sur le terrain.

L'UBB épouvantail du championnat ? Il est bien sûr trop tôt pour le dire. Mais sur le papier, l'effectif girondin a fière allure. Conséquence de la politique de recrutement axée sur une jeunesse à fort potentiel, le club a attiré quelques-uns des meilleurs joueurs de leur génération.

Ceux (Lamothe, Paiva, Cazeaux, Gimbert, Jalibert, Uberti, Doubrère, Etcheverry, Cros, Tabidze) qui étaient déjà là ont été rejoints par d'autres jeunes très prometteurs. Le Biarrot Alexandre Roumat, les Agenais Florian Dufour et Nathan Decron, Cameron Woki venu de Massy ou encore le Biterrois Adrien Vigne.

Un XV 100% international

Dans l'absolu, l'UBB pourrait aligner un XV de départ uniquement composé d'internationaux U19 et U20. Ce qui n'a rien d'une garantie, avertit le directeur du formation David Ortiz. "Il va falloir que toute cette matière puisse bien jouer ensemble. On va être attendus un peu partout parce que sur le papier, ça présente très bien. Mais le terrain est une autre réalité. Il va falloir que la mayonnaise prenne et que les joueurs s'envoient à 200% sachant qu'on sera sous pression tous les weekends."

La jeunesse des intéressés et le fossé qui sépare le niveau du championnat de France espoirs et du Top 14 font que l'intégration de cette jeunesse dorée devrait se faire au compte-gouttes. Et David Ortiz rappelle que c'est d'abord en espoirs qu'il va falloir faire ses preuves.

Côtoyer le groupe pro, c'est bien. S'y installer, c'est une autre paire de manches. © Radio France - Justine Hamon

Sur les 26 joueurs du centre de formation, le club a établi une liste de quinze unités. Un "groupe élite" qui s'entraînera deux à trois fois par semaine avec les professionnels. "Ce qui est important pour un jeune joueur, c'est de s'entraîner et de jouer avec les meilleurs. Etre confronté au degré d'exigence qui est celui des pros est forcément très positif pour la formation du joueur."

Jugé très encourageant après une préparation commune assez courte, le match amical livré et gagné face aux espoirs de La Rochelle doit trouver confirmation dimanche à Montpellier pour l'ouverture du championnat. Les espoirs de l'Union joueront leur premier match à domicile le weekend suivant face à Lyon. Placée dans une des deux poules de dix, les jeunes Girondins devront terminer à l'une des deux premières places pour accéder aux demi-finales. Champions de France en 2016, les espoirs de l'UBB avaient été éliminés par Bayonne en barrages la saison dernière.