Rugby : championne du monde et gendarme au Pays basque

Destin mêlé. À 23 ans à peine, Audrey Barut est couverte de bleu et d'or. Gendarme à la brigade de Saint-Étienne de Baïgorry, la jeune femme, originaire de Dordogne, est désormais double championne du monde de rugby militaire féminin. Après avoir été sélectionnée dans l'équipe nationale de la gendarmerie, elle a décroché le titre de championne du monde avec l'équipe militaire de rugby à 7 puis à 15. Le premier en juin dernier à Agen face à l'équipe anglaise (24 à 12), le second en novembre 2022 aux antipodes face à la Nouvelle-Zélande (9 à 8). Portrait dans le cadre de la semaine du sport feminin.

Audrey Barut, troisième ligne aile ou centre dans les équipes de France de Gendarmerie et Militaire

Entrainement à Dax

Toute petite, Audrey est tombée dans la marmite du rugby. À l'age de 5 ans, elle joue sur le terrain de Montpon-Ménestérol, son village d'origine en Dordogne. Rapidement, ses qualités athlétiques et techniques font merveille. Vice-championne de France avec le Stade Bordelais, elle intègre la gendarmerie à 19 ans, sous contrat, et depuis ce début d'année 2023, elle est désormais militaire de carrière. Elle s'entraine d'abord au sein du club bayonnais de l'ASB, mais le club va connaitre de sérieuses difficultés et Audrey doit alors trouver un autre point de chute. Ce sera dans les Landes : à Dax, avec le club de l'USD. Mais les trajets plusieurs fois par semaine sont longs et fatigants. Et puis, il y a l'avenir. "Je sais que je suis encore jeune, mais le rugby féminin est quelque chose d'éphémère, surtout si l'on veut avoir des enfants et une vie de famille. Difficile de concilier tout cela avec le travail. Les journées ne seraient pas assez longues" explique la jeune femme.

C'est pourquoi Audrey espère intégrer la gendarmerie mobile pour se rapprocher d'une grande ville et d'un grand club et jouer encore au plus haut niveau pendant les 4 prochaines années.... jusqu'à la prochaine Coupe du Monde de rugby à 7.

Audrey Barut s'entraine plusieurs fois par semaine en accord avec la Gendarmerie Nationale